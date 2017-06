Automobilele, majoritatea Dacia 1300 si 1100, au fost fabricate cu aproape o jumatate de secol in urma, insa sunt in stare perfecta de functionare si arata ca scoase din cutie: caroseria e stralucitoare, iar interiorul e impecabil. Masinile isi vor astepta admiratorii intre orele 10:00 si 14:00 pe Pietonal Stefan cel Mare.

- Dacia D6 Estafette, expusa in premiera la o Intalnire Dacia Clasic. Este una dintre putinele astfel de exemplare inca pastrate in Romania. Au fost fabricate mai putin de 1000 de bucati, folosite doar de institutiile statului. Legenda spune ca Elena Ceausescu se temea ca, daca vor fi vandute populatiei, acestea vor ajunge un simbol al unei miscari hippy romanesti, intocmai cum s-a intamplat cu VW Transporter.

- Renault 12 USA, un frate geaman al Daciei 1300, adus tocmai din New York de proprietarul sau, Eduard Palaghita, la Intalnirea Dacia Clasic. Masina e deja cunoscuta in SUA si a aparut in serialul The Americans.

- Doua automobile cu volan pe dreapta, Dacia Denem (Dacie 1310 fabricata pentru export in Marea Britanie) si Renault-ul 12 al violonistului Remus Azoitei, una dintre cele mai frumoase masini istorice din Marea Britanie.

- Dacia 2000 „Tovarasa”, destinata cuplului Ceausescu si inaltilor demnitari. A fost fabricata in 1982 si are dotari premium pentru vremea aceea: cutie de viteze automata, aer conditionat, geamuri electrice si pilot automat cu comenzi pe volan.

- Dacia 1300 Taxi Columbia, vopsita in culorile taxiurilor din Columbia, parte dintr-un lot mic refuzat la export si vandut apoi pe piata interna.

„Intalnirea Dacia Clasic isi propune, ca in fiecare an, sa reuneasca iubitori de dacii clasice intr-o atmosfera RETROspectiva, cu iz de sarbatoare, pentru ca iata vom celebra curand 50 de ani de cand prima Dacie 1100 iesea pe portile uzinei de la Colibasi. Ne dorim ca aceste intalniri sa sadeasca in ceilalti interesul si dorinta de a ni se alatura”, a declarat Ovidiu Magureanu, presedintele sectiei Dacia Clasic a Retromobil Club Romania.

Masinile Dacia se fabrica in Romania de 49 de ani. In 1968, pe portile Uzinei de Autoturisme Pitesti ieseau primele Dacii 1100, alintate acum de colectionari cu numele de „sutici”. Un an mai tarziu, in 1969, isi faceau aparitia primele Dacii 1300. Berlina cu 4 usi, 54 de cai putere si tractiune pe puntea fata era un automobil modern in Europa anilor 1970.

Sectie a Retromobil Club Romania, Dacia Clasic s-a infiintat in 2012 si reuneste pasionati de toate varstele ai masinilor care au marcat istoria tarii noastre si copilaria multora dintre noi. Dacia Clasic aduna proprietari ai modelelor 1100, 1300, 1310/1410, 1410 Sport, 500 “Lastun” precum si ai modelor rare ca Dacia D6 Estafette, 1301, 1302 si 2000.