Dupa ce mai multi soferi romani au fost amendati luni in zona portuara Zeebrugge din Belgia intrucat efectua perioada de odihna de 45 de ore in TIR-uri, Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania solicita autoritatilor din Romania sa reprezinte activ drepturile operatorilor de transport rutier romani.

Potrivit UNTRR legea adoptata de Belgia in 2014 este protectionista si interzice soferilor efectuarea odihnei saptamanale normale in cabina camionului, contrar prevederilor europene.

"Reamintim ca in data de 21 iunie 2014 a intrat in vigoare in Belgia decretul regal prin care se interzice efectuarea perioadei de repaus saptamanal normala in cabina vehiculului. Sanctiunea pentru nerespectarea acestei prevederi poate ajunge la 1.800 euro. Franta (2014) si recent si Germania (2017) au adoptat legi similare prin care interzic soferilor profesionisti efectuarea odihnei saptamanale normale in cabina vehiculului. Aceste legi sunt protectioniste, fiind indreptate impotriva transportatorilor romani si estici si nu a celor belgieni, francezi sau germani care in mod evident isi vor efectua odihna acasa si nu in cabina", anunta reprezentantii UNTRR.

In vederea asigurarii reciprocitatii, se solicita aplicarea acelorasi conditii de control si proceduri de sanctionare din partea autoritatilor romane – ISCTR si Politia Rutiera prin intensificarea controalelor transportatorilor straini si masuri concrete in care camioanele straine sa fie blocate in parcare pana la plata amenzilor.

Solicitam de urgenta Ministerului Muncii, Ministerului Transporturilor, Ministerului Afacerilor Interne si organismelor nationale responsabile, sa controleze transportatorii vest-europeni privind respectarea legilor nationale introduse de tarile din care provin, precum si respectarea actualelor prevederi ale legislatiei romanesti si europene privind detasarea, respective sa le solicite transportatorilor straini care opereaza pe teritoriul Romaniei:

- prezentarea formularului A1 pentru soferii angajati

- notificarea soferilor straini care vor opera pe teritoriul Romaniei, documentatia privind detasarea acestora pe teritoriul Romaniei si dovada desemnarii reprezentantului transportatorului strain in Romania, conform prevederilor legii nr. 16/2017 care transpune prevederile Directivelor europene privind detasarea lucratorilor

- dovezi prin care soferii vest-europeni care opereaza pe teritoriul Romaniei sa demonstreze ca respecta legile nationale din tarile lor de origine - Belgia, Franta, Germania privind interzicerea efectuarii odihnei saptamanale normale in camion, pe teritoriul Romaniei dar si pe perioada celor 28 de zile anterioare.

Incepand din 2014 si pana in prezent, UNTRR a realizat numeroase interventii si actiuni de protest adresate institutiilor europene si internationale, autoritatilor vest-europene precum si autoritatilor romane, solicitand masuri urgente de anulare a legilor protectioniste adoptate de Belgia, Franta si Germania, orientate impotriva firmelor de transport din alte State Membre si cu impact direct asupra celor din Europa de Est.

UNTRR a semnalat faptul ca aceste interpretari nationale sunt abuzive si contrare Regulamentului European nr. 561/2006 privind timpii de conducere si de odihna ai soferilor profesionisti, al carui scop este, de fapt, armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale in domeniul transporturilor rutiere.

Belgia, alaturi de Franta si Germania solicita soferilor straini sa doarma la hotel, desi este bine cunoscut faptul ca in aceste tari, dar si in intreaga UE, exista o lipsa acuta de locuri de parcare securizate, care sa poata oferi cazare soferilor straini in conditii de siguranta pentru acestia, vehiculele lor si marfa transportata.

"Masura de a interzice soferilor profesionisti sa isi efectueze odihna saptamanala normala in cabina nu afecteaza numai operatorii de transport rutier si conducatorii auto, ci pune in pericol si bunurile de miliarde de euro pe care acestia le transporta in fiecare zi. In ultimii ani, membri ai asociatiei noastre, precum si alti transportatori est-europeni, au raportat de mai multe ori incidente in parcarile din vestul UE precum Franta sau Belgia, in care le-au fost vandalizate vehiculele, in timp ce soferii efectuau perioada de repaus saptamanal normala la hotel", mai spun oficialii UNTRR.

Recenta actiune concertata a autoritatilor belgiene impotriva transportatorilor romani vine la numai cateva zile dupa publicarea propunerilor Comisiei europene de modificare a legislatiei europene in domeniul transporturilor rutiere, propuneri care vizeaza si interzicerea efectuarii perioadei de odihna saptamanala normala in cabina, in sensul dorit de tari precum Belgia, Franta si Germania – in ciuda numeroaselor interventii si actiuni de protest UNTRR, alaturi de alte asociatii profesionale central si est-europene.

"UNTRR considera inacceptabil faptul ca interpretarile protectioniste ale legislatiei UE adoptate in Vestul UE in ultimii ani, in loc sa fie anulate prin interventia ferma a institutiilor europene, sunt, de fapt, integrate in noua legislatie propusa de Comisia Europeana pe 31.05.2017. Cu toate acestea, atentionam ca aceste propuneri ale CE, pe care le consideram abuzive, nu sunt inca in vigoare, putand fi modificate pe parcursul complexului proces legislativ european – motiv pentru care consideram abuzive sanctiunile aplicate de autoritatile vest-europene precum cele belgiene, care in prezent actioneaza impotriva prevederilor actualei legislatii europene –respectiv ale Regulamentului 561/2006 care nu interzice soferilor efectuarea odihnei saptamanale in cabina!", au adaugat reprezentantii UNTRR.

UNTRR solicita Presedintelui si Guvernului Romaniei – Primului Ministru, Ministrului Transporturilor si Ministrului Afacerilor Externe sa reprezinte activ interesele si drepturile operatorilor de transport rutier romani astfel incat acestia sa nu fie sanctionati in mod abuziv, bazat pe legislatii nationale ale unor State Membre contrare actualei legislatii europene, care prevad amenzi extrem de mari, disproportionate si nejustificate.

Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) este o organizatie profesionala si patronala, neguvernamentala, independenta, apolitica, fondata in 1990 pe principii democratice, care promoveaza si apara interesele transportatorilor rutieri pe plan intern si international, inregistrand de la infiintare pana in prezent peste 14.000 membri - operatori care efectueaza transporturi interne si internationale de marfa si persoane.

Sursa foto: Mikael Damkier/shutterstock.com