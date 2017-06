Un nou produs de leasing a aparut pe piata auto romaneasca, denumit BMW Select 1%, pentru a stimula vanzarile de masini noi si rulate ale marcii germane. Programul de leasing financiar are valoare reziduala garantata, adica ofera optiunea de a lasa masina la finalul perioadei.

BMW Select 1%, o solutie bazata pe modelul international, este disponibil in Romania pentru toate modelele BMW, BMW i, MINI si motocicletele marcii, adesandu-se flotelor comerciale si achizitiilor individuale.

Programul acopera zona lasata libera de leasingul operational si cel financiar prin faptul ca ii permite clientului sa returneze autovehiculul, sa il plateasca sau sa ii refinanteze valoarea reziduala (sa continue inca 2 ani sub forma de leasing financiar).

Potrivit managerilor BMW, clientul plateste pentru utilizare, nu pentru achizitie si poate beneficia de un autovehicul nou o data la 3-4 ani.

"Urmarim tendinte internationale si incercam sa le adaptam la piata locala”, a declarat Stefan Pricop, manager BMW Financial Services Romania si Bulgaria.

Este singurul program de leasing financiar cu valoare reziduala garantata de pe piata din Romania. Pentru BMW Seria 1, Seria 2, Seria 3, X1 si modelele MINI, produsul de leasing financiar are valoare reziduala 64%, ceea ce inseamna ca avansul cu ratele pe 36 de luni reprezinta 36% din pretul masinii.

Aproximativ 50% din automobilele BMW Group vandute in Romania sunt finantate prin BMW Financial Services, un joint-venture realizat impreuna cu Unicredit Leasing. BMW Financial Services este disponibil pentru toate modelele BMW Group, inclusiv cele rulate.

Doua directii de adoptare:

- Pentru modelele din clasa mica si medie (BMW Seria 3 si MINI sunt cele mai selectate) asigura o rata mai accesibila.

- Pentru modelele din clasa mare (Seria 7) asigura o valoare reziduala predictibila la final de finantare. De asemenea, aproximativ jumatate din clientii individuali de BMW i3 au folosit BMW Select.

In primul trimestru, BMW Select a urcat la 8,5% din totalul finantarilor BMW Financial Services si aproximativ 4% din vanzari BMW, o triplare fata de media primelor trimestre in 2016. Impreuna cu leasingul operational, procentul creste spre 20%.

Acest program ofera pentru prima data finantare pe piata de motociclete la nivel de automobile, avansul fiind de 20%, casco fiind de 3,9% pe an. Poate fi accesat ca pachet cu valoare residuala mare sau dobanda minima.

Majoritatea finantarilor in tari precum SUA (80%), Germania, Marea Britanie, Franta sunt finantare cu valoare reziduala. Cehia si Polonia (40%) au preluat acest model si in ultimii 2 ani au cunoscut o ascensiune rapida.