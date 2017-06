Fondul de Garantare a Asiguratilor a anuntat ca vineri, 16 iunie, este ultima zi in care creditorii de asigurari ai Carpatica Asig, companie intrata in faliment, pot depune cereri de plata pentru daunele produse inainte de declararea falimentului companiei in instanta.

Orice persoana care pretinde un drept de creanta impotriva Carpatica Asig SA poate formula o cerere de plata, motivata, in termen de 90 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data nasterii dreptului de creanta, atunci cand acesta s-a nascut ulterior, potrivit FGA, citat de News.ro.

"Termenul prevazut de aceasta dispozitie legala, de 90 de zile, se implineste in data de 16 iunie 2017, in cazul societatii Carpatica Asig SA. Dispozitia legala prevede si situatia in care dreptul de creanta al creditorului de asigurari s-a nascut ulterior datei ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de faliment, respectiv, ulterior datei de 17 martie 2017. In aceasta situatie, termenul de 90 de zile se va calcula/aplica de la data nasterii dreptului de creanta”, se arata in comunicat.

Pana in 31 mai 2017, FGA a inregistrat 24.738 cereri de plata, atat pentru cele 27.270 dosare preluate de la Carpatica Asig SA, cat si pentru cele 9.347 de dosare nou deschise de catre Fond.

In 24 martie, Fondul de Garantare a anuntat ca va demara platile catre creditorii de asigurari ai Carpatica Asig, in limita a 450.000 lei pentru fiecare creditor.

Conform anuntului, Fondul de Garantare a luat act de ramanerea definitiva, prin neapelare, a hotararii privind deschiderea procedurii de faliment impotriva societatii Carpatica Asig, astfel incat poate face platile catre creditorii de asigurari.

Sentinta de intrare in faliment a Carpatica Asig a fost emisa de Tribunalul Sibiu si a fost publicata in Buletinul Procedurilor de Insolventa in data de 9 martie.

FGA poate sa faca plati din disponibilitatile sale catre creditorii de asigurari doar catre petentii care au depus cereri de plata si care au dosarele complete.

Inainte de faliment, Carpatica se afla printre primii cinci jucatori din sectorul asigurarilor, cu o cota de piata de 10,5%.

Sursa foto: Vuk Vukmirovic / Shutterstock.com