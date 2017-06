Skoda este unul dintre acei constructori care a reusit in ultima perioada sa atraga din ce in ce mai multi clienti. Si cum piata se schimba continuu, Skoda se adapteaza. Am vazut acest lucru cand a lansat Kodiaq. Am simtit din nou aceeasi traire in momentul prezentarii lui Karoq. Si vom mai avea acest sentiment in viitorul apropiat.

Citeste articolul integral pe Automarket.ro

Sursa foto: Automarket.ro