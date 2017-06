Primul tren pentru orase din lume (tramvai) fara sine a fost prezentat in provincia Hunan din China Centrala. Acesta ruleaza pe piste virtuale si este inca o solutie inovatoare de transport a viitorului, scrie dailymail.co.uk .

Tramvaiul foloseste tehnologia senzorilor in locul sinelor metalice. Noile trenuri sunt electrice, pe baterii, au o viteza maxima de 70 km/h si pot parcurge 25 de km cu o incarcare de 10 minute.

Compania chineza lucreaza la aceasta tehnologie din 2013 si spera sa aiba trenurile pe drum pana in 2018.

Tramvaiul poate transporta pana la 307 de pasageri cu 3 compartimente, in ciuda faptului ca are doar o lungime de aproximativ 32 de metri. Inaltimea lui este de 3,4 metri. Pot fi adaugate mai mult de trei compartimente si nu este necesara o conexiune fizica.

Vehiculul este echipat cu senzori care detecteaza dimensiunile drumului, permitandu-i sa urmeze rutele fara a fi nevoie de sine metalice, iar in cazul in care pe sistemul de navigatie apare un ambuteiaj in fata, acesta poate alege alta ruta pentru a evita intersectia.

Sistemul de tranzit foloseste roti de cauciuc pe un miez de plastic si are o noua tehnologie protejata de dreptul de proprietate a societatii feroviare chineze. Aceasta inseamna ca trenurile pot fi ghidate automat fara sine.

Chinezii spun ca tramvaiul nou va costa de cinci ori mai putin decat unul clasic, care de obicei costa intre 400 de milioane de yuani (50 mil. euro) si 700 de yuani (90 mil. euro) si ca are o durata de viata de aproximativ 25 de ani.