Takata are nevoie de 110 muncitori necalificati in industria confectiilor si 30 de confectioneri-asamblori articole din textile.

Takata este al treilea producator de componente auto din Romania, detine doua fabrici la Arad, pentru productia de centuri de siguranta si de volane auto, si o fabrica la Sibiu pentru productie de airbag-uri.

Takata a facut afaceri de peste 100 milioane euro la fabrica din Sibiu si un profit de peste 4 milioane de euro. Cu noile posturi de munca vacante, compania se apropie de 3.000 de angajati. Takata Sibiu si Takata Romania au impreuna circa 8.000 de angajati.

Japonezii sunt in Romania de 20 de ani. In 2009 si Takata a fost nevoita sa faca concedieri masive. Takata Company s-a infiintat in 1933 ca producator de textile, iar in 1952 a inceput sa faca si centuri de siguranta pentru automobile.

Firma si-a extins afacerea de-a lungul timpului ajungand sa activeze pe si plan international. Takata este prezenta in toata lumea, sediul sau central din Europa fiind in Germania. Takata Romania a intrat pe piata romaneasca in anul 1996. In portofoliul firmei se regasesc airbaguri, volane, centuri de siguranta si scaune pentru copii pentru masini.

Sursa foto: Pavel L Photo and Video, Shutterstock