Caracteristicile OMV MaxxMotion 100plus rezultate in urma testelor se incadreaza in benzinele de categoria 5, cea mai avansata categorie.

“OMV MaxxMotion 100plus are grija de motorul masinii, ajutand in acest fel la prelungirea duratei de viata a acestuia”, a declarat Adrian Nicolaescu, Retail Manager OMV Petrom Romania.

OMV spune ca noul carburant prelungeste durata de viata a motorului: aditivii din noua benzina OMV MaxxMotion 100plus pastreaza motorul curat si previn coroziunea. Testele au aratat ca folosirea indelungata elimina pana la 63% din depuneri, dar au si un puternic efect de preventie, maximizand durata de viata a motorului: pana la 100% prevenire a coroziunii si pana la 96% prevenire a depunerilor de pe supapele de admisie.

OMV MaxxMotion 100plus garanteaza o cifra octanica de minimum 100, cu impact direct in performanta motorului. In plus, noua benzina contine aditivi speciali care minimizeaza frictiunea, crescand astfel eficienta motorului. Testele1 au indicat cresterea puterii motorului cu pana la 5% in faza de accelerare si imbunatatirea performantelor la accelerare cu pana la 14%.

OMV dispune in prezent de o retea internationala de 1.400 de statii de distributie carburanti, in noua tari europene. In Romania, reteaua este operata prin intermediul OMV Petrom, parte a grupului OMV, alaturi de statiile OMV din Bulgaria si Serbia. Reteaua OMV Romania numara 153 de statii, prima statie sub acest brand OMV fiind deschisa inca din anul 1999.