Lucrarile de amenajare a soselei Prelungirea Ghencea se vor incheia in 15 iunie, mai fiind necesare doar lucrari pentru amenajarea trotuarelor pe o lungime de aproximativ 500 de metri in zona serelor, anunta Primaria Capitalei.

Reprezentantii primariei spun ca din luna aprilie, de cand au fost demarate lucrarile, au fost facute lucrari de reparatie a carosabilului pe o suprafata de peste 12.000 de metri patrati, intre intersectia cu strada Brasov si limita administrativa cu judetul Ilfov, a trotuarelor, pe o lungime de aproximativ 2,4 kilometri de la intersectia Prelungirea Ghencea cu strada Oltului pana la intersectia cu strada Magnoliei si au fost executate trei alveole suplimentar fata de cele cinci construite in 2016, pentru statiile RATB, scrie News.ro.

„Au mai ramas de executat lucrari de amenajare a trotuarelor pe o lungime de aproximativ 500 de metri in zona serelor, cu termen de finalizare pana la data de 15.06.2017, in functie de conditiile meteo”, precizeaza PMB, conform careia trotuarele au fost facute mai departe de carosabil pentru a permite scurgerea apei pluviale, masura luata pana la crearea canalizarii odata cu supralargirea Prelungirii Ghencea.

Trotuarele construite au, in mare parte, latimea de 1,5 metri, exceptie facand zonele unde aceasta a fost redusa pentru a nu afecta proprietatile private.

De asemenea, in zona vor fi montate si indicatoare rutiere cu „Oprirea interzisa”, pentru ca autoturismele sa nu fie parcate pe portiunea dintre trotuar si sosea si vor fi infiintate noi treceri de pietoni, acestea urmand sa fie amenajate dupa obtinerea avizului de la Comisia Tehnica de Circulatie din cadrul Primariei Capitalei.

PMB a alocat in bugetul pentru anul 2017 suma de 5 milioane de lei pentru obiectivul de investitii „Penetratie Prelungirea Ghencea – Domnesti”, suma urmand sa fie folosita pentru un nou studiu de fezabilitate si a unui Plan Urbanistic Zonal care sa corespunda situatiei din teren, amintesc reprezentantii primariei, Proiectul va fi inclus in Planul de Mobilitate Urbana Durabila Bucuresti-Ilfov 2016-2030.

De asemenea, in paralel cu proiectul municipalitatii, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va realiza un pasaj suprateran peste centura Capitalei si calea ferata. Pasajul, care include o lucrare de arta cu un giratoriu suspendat, care ar trebui sa fluidizeze circulatia rutiera in zona intersectiei dintre iesirea din Capitala spre Domnesti, dinspre Prelungirea Ghencea, si centura Capitalei, unde se creeaza frecvent ambuteiaje in prezent.

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta la sfarsitul lunii martie, ca a demarat procedura administrativa de semnare a contractului pentru proiectarea si executia pasajului de la Domnesti, in contextul in care a expirat perioada legala pentru depunere a contestatiilor.

Lucrarile avand ca obiect "Proiectare si executie Pasaj Suprateran pe DJ 602, Centura Bucuresti - Domnesti" au fost atribuite, in octombrie 2015, asocierii Straco - Comnord - Specialist Consulting pentru 91,5 milioane lei (circa 20 milioane euro).

Lucarile la pasajul de la Domnesti de pe centura Capitalei au fost amanate in ultimul an in special din cauza contestatiilor. Odata cu expirarea perioadei legale de depunere a contestatiilor, CNAIR poate demara semnarea contractului, procedura care ar trebui finalizata la finalul lunii aprilie.

”Avand in vedere ca in termenul legal nu a fost depusa nicio contestatie, incepand de astazi, 28.03.2017, CNAIR SA demareaza procedura administrativa pentru semnarea contractului, procedura ce se va finaliza in cursul lunii aprilie 2017”, a anuntat compania.

Durata realizarii acestui obiectiv este de 27 de luni, din care trei luni pentru realizarea proiectului tehnic si 24 de luni pentru executie.

Sursa foto: Blazej Lyjak / Shutterstock