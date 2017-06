“Stabilirea unei baze in centrul inovatiei mobilitatii din Londra pentru echipa noastra aflata in continua crestere este o miscare vitala pentru a accelera procesul nostru de invatare si dezvoltarea noilor tehnologii. Biroul din hub-ul tehnologic Here East ne va oferi posibilitatea de a stabili colaborari stranse si de a dezvolta conceptele neconventionale de care avem nevoie pentru a raspunde la provocarile de transport ale viitorului”, a declarat Steven Armstrong, vicepresedinte al Grupului si presedinte al birourilor Ford Motor Company din Europa, Orientul Mijlociu si Africa, la deschiderea London Tech Week.

Noul birou Ford este localizat in Campusul Here East, construit in cadrul Parcului Olimpic Queen Elizabeth, va beneficia de serviciile a 40 de angajati si va fi deschis in a doua jumatate a acestui an.

Faptul ca este localizat in Londra le va permite cercetatorilor Ford sa se afle in imediata vecinatate a proiectelor moderne pe care Ford le deruleaza in Londra, asa cum sunt testele cu versiunea hibrida plug-in a lui Transit, care vor fi lansate in cursul acestui an. Reteaua privata de strazi ale Parcului Olimpic ar putea fi utilizata in viitor in cadrul testelor.

“Here East este un proiect unic si ofera spatiul si infrastructura necesare pentru zona antreprenoriala, pentru business-urile de nivel mondial si pentru mediul academic, ai caror membri pot sa se intalneasca si sa colaboreze in cautarea inovatiei. Decizia Ford de a se alatura comunitatii noastre de specialisti in tehnologie, start-up-uri si inovatori, ca parte a strategiei de cautare a solutiilor inteligente de transport urban, e un punct captivant al dezvoltarii intregului campus”, spune Gavin Pool, CEO al Here East Londra.

Campusul gazduieste deja sediul Universitatii Loughborough, unul dintre cei mai vechi si mai importanti parteneri academici de cercetare pe care-I are Ford, dar si Advanced Propulsion Center (APC), centru cu care Ford a colaborat la studii de cercetare in domeniul propulsiei si in dezvoltarea proiectului Transit plug-in hybrid. Printre celelalte nume prezente in campusul Here East se numara Plexal Innovation Centre si UCL Robotics.

Noul birou deschis de Ford la Londra completeaza reteaua gobala de centre de inovatie care include Centrul de Cercetare si Inovatie din Aachen, Germania, dar si Laboratoarele Ford Smart Mobility Greenfield din Palo Alto, California, Statele Unite ale Americii.