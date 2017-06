Gratie Internetului Lucrurilor (Internet of Things), aglomerarile din trafic, prezente nu doar in Bucuresti, ci si in alte orase mari din tara, ar putea fi istorie. De exemplu, prin plasarea de senzori in masini, care sa colecteze informatii utile despre trafic si starea drumului si sa alerteze soferii asupra problemelor din drumul lor, multe dintre proiectele traficului ar putea fi rezolvate. Aceasta, alaturi de multe alte solutii Smart City ar putea schimba fata oraselor la toate nivelele, de la infrastructura si transport, pana la educatie, mediu, guvernare si securitate cibernetica.

Deja o realitate in multe parti ale lumii, tehnologia Smart City patrunde treptat si in Romania. Grupul chinez Huawei, unul dintre cei mai mari furnizori globali de telefoane mobile si echipamente si servicii pentru operatorii de comunicatii, a prezentat recent autoritatilor guvernamentale si locale din Romania, cele mai importante solutii in domeniul Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor (ICT) din portofoliu pentru dezvoltarea oraselor inteligente. Printre acestea se numara Centrul Inteligent de Operatiuni (IOC), sustinut de Cloud si Big Data, solutii de management al oraselor bazate pe Internet of Things (IoT) si solutii in domeniul serviciilor publice, dezvoltate cu partenerii globali. Liu Ke, CEO Huawei Technologies Romania, povesteste intr-un interviu pentru wall-street.ro beneficiile pe care le pot aduce solutiile Smart City si modul in care ne pot schimba viata in orase.

Ce inseamna Smart City, cum ati descrie un oras inteligent? Urbanizarea masiva este o realitate confirmata de cifre. Numarul oraselor a crescut semnificativ in ultimele decenii, ajungand, in prezent, la un grad de urbanizare la nivel mondial de 50%. Iar trendul este crescator in favoarea urbanizarii. Pe masura ce apar tot mai multe orase, iar acestea isi dezvolta gama de servicii, administratiile locale si modul de guvernare trebuie sa faca fata la tot mai multe provocari diverse. Pentru a raspunde acestora provocari, sociale, economice, arhitecturale, de infrastructura, securitate si de mediu, nu mai este niciun dubiu ca orasele trebuie transformate, pentru a deveni smart. Desi nu exista o definitie clara a unui Smart City, standardul dupa care este evaluata inteligenta unui oras este data, in fond, de modul in care orasul reuseste sa isi gestioneze resursele si de calitatea vietii pe care o ofera locuitorilor lui. O notiune acceptata la nivel mondial include utilizarea Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor in cadrul proceselor si activitatilor oraselor, un concept care inglobeaza sisteme, precum Internet of Things, Cloud Computing, Big Data interconectate, care fac serviciile unui oras mai interactive si mai eficiente. Printre exemple concrete putem aminti: infrastructura modernizata, cu ajutorul aplicatiilor Smart City, precum Smart Parking sau Smart Transportation, camere de supraveghere inteligente care comunica in timp real informatii utile cu privire la starea orasului, un centru de comanda inteligent, aplicatii care ajuta la monitorizarea sanatatii personale, securitate cibernetica sporita, educatie smart, guvernare smart etc. Toate aceste facilitati intra sub marea umbrela Smart City. Din fericire, aceste tehnologii nu (mai) sunt doar fictiune, ele deja exista in foarte multe parti ale lumii si le fac oamenilor viata mai usoara. Fie ca vorbim de proiecte care aduc administratiilor locale bani imediat, asa cum sunt soltiile Smart Parking sau Smart Lighting, fie ca vorbim de solutii care aduc beneficii indirect: mai multe vieti salvate, un oras mai sigur sau pur si simplu un oras mai favorabil mediului de investitii, deci mai prosper.

Ce tipuri de solutii Smart City are Huawei in portofoliu? Huawei construieste orase inteligente printr-o gama completa de produse, tehnologii de ultima ora, sisteme de arhitectura deschisa, solutii industriale diversificate si parteneriate solide la nivel global. Solutiile Smart City ale Huawei inglobeaza tehnologii Cloud, retele, tehnologii de administrare a platformelor, alaturi de sisteme Cyber Security, intrucat pe masura ce societatea devine tot mai dependenta de Internet, asigurarea securitatii cibernetice a devenit o prioritate. Unul din marile avantaje ale companiei noastre este faptul ca avem parteneriate cu toti operatorii telecom din piata locala, acestia avand un rol vital in dezvoltarea smart city-urilor, avand retelele deja construite. Deja am dezvoltat solutii Smart City in peste 100 de orase la nivel mondial, de pe mai multe continente.

Detaliati-ne cateva dintre solutiile Smart City. Cum functioneaza si ce beneficii aduc? Una dintre solutiile Smart City dezvoltate de Huawei, pe care am expus-o si in cadrul Smart City Forum 2017, la Bucuresti este un Centru de Operatiuni Inteligent, care poate fi asemanat cu sistemul nervos al unui organism viu, integrand si interconectand o serie de informatii si procese. Centrul de Comanda Inteligent asigura o platforma complexa si completa pentru operatiuni, tehnologie si management. Monitorizeaza operatiunile orasului, astfel incat autoritatile responsabile sa fie informate, indiferent de conditii, accelereaza raspunsul in caz de urgenta, facilitand colaborarea intersectoriala intre diferite autoritati, simuleaza operatiuni etc. Centrul inteligent de comanda dezvoltat de Huawei este sustinut de un sistem Cloud foarte puternic, iar prin colaborarea cu partenerii nostri globali, ofera diferite facilitati, precum managementul bazelor de date ale orasului (populatie, informatii geografice, adrese etc.), Data Support, aplicatii care conecteaza intre ele diferite autoritati si departamente (sisteme de alerta, management cyber security etc.).

O alta solutie dezvoltata de Huawei este Smart Government, care inglobeaza sisteme sigure de Cloud, inclusiv Government-to-Business (G2B), care sa faciliteze interactiunea cu mediul de afaceri, solutii de video conferinta, care sa incurajeze mobilitatea la munca si sa ajute autoritatile sa colaboreze de la distanta etc. Toate aceste solutii presupun costuri mai mici decat cele aferente propriului department de IT. In plus, asigura o protectie mult mai mare in fata amenintarilor la adresa securitatii cibernetice.

De asemenea Huawei a dezvoltat, in parteneriat cu specialisti in securitate din toata lumea, o serie de solutii de tip Safe City, foarte vizuale, care faciliteaza un raspuns rapid in caz de urgenta. Orasele au nevoie de solutii din ce in ce mai eficiente in materie de securitate, care sa previna incidentele, sa dea posibilitatea unor reactii rapide si sa raspunda la o serie de provocari, cum ar fi sistemele de supraveghere cu unghi mort, imaginile neclare surprinse de camerele de luat vederi, pierderea sau compromiterea datelor, cautarea manuala a datelor in bazele de date etc. Cum ar fi ca politia sa aiba acces in timp real la date de la accident, inainte sa ajunga efectiv la fata locului? Acest lucru este posibil.

Solutiile Smart City au aplicatii si in educatie, sanatate, mediu (monitorizarea a diversi indicatori, cum ar fi nivelul de poluare), reteaua de transport public (aplicatii care ofera informatii in timp real despre programul fiecarei rute, bilete ce pot fi achizitionate direct prin aplicatie etc.) si multe alte domenii strategice.

Ce conditii ar trebui indeplinite pentru a avea cat mai multe orase inteligente in Romania? Cea mai grea parte este strategia, procesul de decizie, pentru ca este nevoie de colaborarea si deschiderea tuturor factorilor de decizie. Asadar, pentru a avea cat mai multe orase inteligente, Romania ar trebui sa aiba o structura guvernamentala solida si interconectata, pentru ca este nevoie de colaborarea si deschiderea tuturor factorilor de decizie. Ca sa devina smart, orasele Romaniei au nevoie de strategie de dezvoltare sutenabila, pentru ca solutiile pe care le cream noi sunt si ele croite pe nevoile acelui oras. Nu sunt niste produse standard care pot fi implementate ca atare, ci tehnologii care, pe baza unui „brief”, nevoi, obiective etc., nasc solutii. Stim ca Bucurestiul are mari probleme cu infrastructura de transport, cu locurile de parcare. In alte orase mici, poate ca nu exista ambuteiaje in trafic, dar si acolo exista alt gen de probleme, criminalitate crescuta etc. Deci, primul pas in cresterea inteligentei oraselor este o strategie, iar aceasta este cu siguranta cea mai grea parte pentru ca orasele sa devina smart.

Daca tot ati pomenit de problema traficului, un subiect care este extrem de „fierbinte”, as vrea sa insistam asupra ei. Deja nu doar Bucurestiul este blocat la orice ora din zi, ci si Clujul, Timisoara si alte orase mari ale tari. Cum pot veni solutiile Smart City in sprijinul acestora? Gratie Internetului Lucrurilor (Internet of Things), ambuteiajele ar putea fi doar o amintire urata. IoT se refera la modul in care lucrurile, obiectele (telefon, haine, device-uri) comunica cu utilizatorii via Internet, lucru posibil prin plasarea anumitor senzori in aceste obiecte, creand un cadru prin care oamenii sa poata primi mai multe informatii sa interactioneze cu ele. Scopul este sa le faca viata oamenilor mai usoara si mai productiva. Revenind la traficul infernal din Capitala, una dintre solutii ar fi plasarea unor senzori in masinile pe care le conducem. Ideea ar fi sa cream o retea prin care masinile sa poata comunica intre ele, chiar pe strazi. Acesti senzori ar putea colecta informatii utile despre trafic si starea drumului si sa alerteze soferii in privinta unor probleme in calea lor, accidente etc. Date si mai pretioase ar putea culese si prin plasarea de senzori in sistemele de iluminare a strazilor, indicatoare rutiere, camere etc. Avansul realizat de tehnologie in ultima perioada ne da incredere ca aceste lucruri ar putea deveni realitate mai repede decat ne-am fi imaginat. Beijing, Madrid, Rio de Janeiro sau Mumbai au deja sisteme moderne de control al traficului, cu rol de reducere a ambuteiajelor si a timpului de asteptare in masina.

Romania pare ca a facut cativa pasi, timizi ce-i drept, in adoptarea proiectelor Smart City. Ce demersuri a facut grupul Huawei pana in acest moment pentru a convinge autoritatile din Romania ca merita sa investeasca in astfel de proiecte pentru cetateni? In Romania, exista deja autoritati locale care au experienta in ceea ce priveste Smart City, atat la nivel de intelegere conceptuala, cat si practic. Sunt orase care au mai lucrat alaturi de firme private pentru anumite componente Smart City, Alba Iulia si Cluj-Napoca fiind cele mai reprezentative. In ultimul an si jumatate, compania Huawei a purtat discutii cu 13-14 primarii si consilii judetene din Romania, pentru a le prezenta solutiile Smart City si beneficiile lor. Au fost discutii in primul rand de intelegere a conceptului, care au ajutat autoritatile sa inteleaga mai bine importanta acestor proiecte. In prezent, Romania are nevoie de o strategie de dezvoltare Smart City, pentru ca solutiile pe care le dezvoltam noi sunt si ele croite pe nevoile acelui oras. Dar privim cu optimism, mai ales ca discutiile purtate cu autoritatile ne-au aratat deschiderea acestora fata de dezvoltare smart. In plus, Huawei este gata sa sustina anumite proiecte ale autoritatilor. Mai multe tipuri de solutii financiare pot fi accesate.

Cum vedeti fenomenul Smart City in viitor?

Tind sa cred ca Smart City reprezinta deja prezentul, nu viitorul. Pentru ca modul in care ne dezvoltam global nu ne lasa loc de intoarcere, fenomenul este mai puternic decat noi.