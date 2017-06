Bell H1, o combinatie intre UH-1Y si Bell AH-1Z, este cel mai rapid elicopter din lume, are o viteza de 370 km/h, si este singurul elicopter de atac din lume care poate cara rezervoare suplimentare de combustibil si arme in acelasi timp.

Modelul are o autonomie care ii permite sa parcurga 257 km cu un plin dus-intors (514 km) si 575 km dus-intors (1.150 km) cu rezervoare auxiliare.

"Vrem sa reluam relatia pentru a construi un elicopter la Ghimbav. Pana in Octombrie va fi luata o decizie. Suntem in discutii pentru a fabrica in Romania si componente pentru elicoptere. Daca se va ajunge la un acord, Bell ar construi in SUA 5-6 elicoptere impreuna cu specialisti romani, apoi totul va fi tranzitionat incetul cu incetul in Romania. Probabil productia ar incepe in 4-5 ani", a declarat Richard Harris vicepresedinte vanzari internationale Bell Helicopter.