Desi pana in momentul de fata nu avem prea multe informatii oficiale cu privire la acest viitor BMW X7, zvonurile au inceput sa se raspandeasca din ce in ce mai tare, forumurile pasionatilor auto fiind in fierbere in legatura cu acest subiect. Daca este sa dam crezare unei publicatii media apropiate de constructorul german, BMW X7 va fi un model care va avea trei randuri de scaune, devenind astfel primul model veritabil cu sapte locuri din portofoliul bavarezilor.

Sursa foto: Cars.ro