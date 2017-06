Lansarea pe piata va avea loc in noiembrie 2017, cand va fi disponibila o gama de trei motoare din cea mai recenta generatie de propulsoare a BMW Group. Sistemul inteligent de tractiune integrala BMW xDrive va fi si el disponibil pe doua variante de model inca de la lansare, precum si suspenisa penumatica pe ambele punti.

- BMW 630i Gran Turismo: motor pe benzina, cu patru cilindri, transmisie Steptronic cu opt trepte. Capacitate: 1.998 cmc, putere: 190 kW/258 CP intre 5.000 si 6.500 rpm, cuplu maxim: 400 Nm intre 1.550 si 4.400 rpm. Acceleratie (0-100 km/h): 6,3 secunde, viteza maxima: 250 km/h.

- BMW 640i Gran Turismo / BMW 640i xDrive Gran Turismo: motor pe benzina, cu sase cilindri dispusi in linie, transmisie Steptronic cu opt trepte. Capacitate: 2.998 cmc, putere: 250 kW/340 CP intre 5.500 si 6.500 rpm, cuplu maxime: 450 Nm intre 1.380 si 5.200 rpm. Acceleratie (0-100 km/h): 5,4 secunde/ 5,3 secunde, viteza maxima: 250 km/h.

- BMW 630d Gran Turismo / BMW 630d xDrive Gran Turismo: motor diesel, cu sase cilindri dispusi in linie, transmisie Steptronic cu opt trepte. Capacitate: 2.993 cmc, putere: 195 kW/265 CP la 4.000 rpm, cuplu maxim: 620 Nm intre 2.000 si 2.500 rpm. Acceleratie (0-100 km/h): 6,1 secunde / 6,0 secunde, viteza maxima: 250 km/h.

BMW Seria 6 Gran Turismo dispune de hayon dintr-o singura piesa, care se deschide si se inchide electric in echiparea standard. Capacitatea portbagajului - 610 litri - este mai mare cu 110 litri fata de cea a predecesorului. Pragul portbagajului a fost coborat cu mai bine de 5 cm si acum se afla la acelasi nivel cu podeaua compartimentului de bagaje. Divizarea in raport 40:20:40, spatarul se poate elibera de la distanta si se poate rabata electric complet printr-un buton din portbagaj. Toate acestea inseamna ca spatiul maxim disponibil creste la 1.800 de litri - cu 100 de litri mai mult fata de modelul actual. Husa din doua piese pentru portbagaj are o structura rigida si poate fi depozitata in compartimentul de sub podea.

Sisteme de control care faciliteaza condusul semi-autonom Sistemele de asistare a conducatorului aflate in echiparea noului BMW Seria 6 Gran Turismo utilizeaza camera stereo standard, precum si senzorii radar si cu ultrasunete - disponibili optional - pentru a monitoriza mediul inconjurator al automobilului.

In echiparea standard figureaza Collision and Pedestrian Warning (avertizare de coliziune si pietoni) cu City Collision Mitigation (atenuare a coliziunii in oras), in timp ce lista de optionale include versiunea noua si imbunatatita a tempomatului activ cu functie Stop & Go, operational la viteze cuprinse intre 0 si 210 km/h. Asistentul de directie si mentinere a benzii (activ in acelasi interval de viteza) reprezinta un alt pas pe drumul spre condusul autonom. Utilizeaza marcajele rutiere si vehiculele din fata pentru orientare si ajuta conducatorul sa mentina automobilul pe banda detectata.

Sistemele de avertizare la parasirea si la schimbarea benzii, avertizarea de coliziune laterala si asistentul de evitare prin schimbarea benzii imbunatatesc si ele confortul si siguranta prin faptul ca ajuta conducatorul cu manevrele de corectie a directiei. Sistemele de avertizare la trafic transversal, la prioritate, la intersectie si la sens unic contribuie si ele la evitarea situatiilor potential periculoase. Iar BMW Seria 6 Gran Turismo poate fi comandat si cu facilitate Remote Control Parking (parcare controlata prin cheia cu display).