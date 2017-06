Modelul este un rival pentru Nissan Juke, Honda HR-V, Mazda CX-3 si Toyota C-HR.

Incepand cu anul 2001, odata cu lansarea modelului Santa Fe, Hyundai a vandut in Europa peste 1,4 milioane de unitati de clasa SUV. Cel mai bine vandut autovehicul pe piata europeana din aceasta categorie este Tucson, cu peste 200.000 de unitati inregistrate de la lansare (2015). Kona devine astfel cel de-al patrulea membru al segmentului, alaturi de Grand Santa Fe, Santa Fe si Tucson.

Partea frontala integreaza grila tip cascada, parte din noua identitate vizuala a modelelor Hyundai. Noile faruri duble - cu lumini de zi de tip LED amplasate deasupra farurilor cu LED - adauga o alura impresionanta. Plafonul in doua nuante si paleta de 10 culori exterioare ofera multiple posibilitati de personalizare.

Kona este disponibil in doua versiuni de motoare turbo pe benzina, de cilindree redusa, caracterizate printr-un cuplu mare la turatii mici si un consum redus de combustibil: T-GDi 1,0 litri si 120 CP (88 kW), cuplat la o cutie de viteze manuala in sase trepte si T-GDi 1,6 litri si 177 CP (130 kW), cuplat la transmisia cu sapte trepte si dublu ambreiaj (7DCT), dezvoltat la nivel intern de Hyundai, plus tractiune integrala.