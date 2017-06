Pentru a veni in intampinarea problemelor din trafic, conducerea Politiei Romane propune un proiect pilot.

Reprezentantii Politiei Romane au anuntat lansarea unui proiect pilot prin care politistii rutieri vor fi echipati cu camere video care vor inregistra conversatiile cu soferii opriti in trafic. Pentru inceput, camerele video vor ajunge la un numar de 32 de politisti rutieri, urmand ca proiectul sa fie extins la nivelul tuturor politistilor in cazul in care acesta se dovedeste a fi un succes. Cei 32 de agenti rutieri care vor fi dotati cu aceste camere video provin din doua municipii resedinta de judet din zone diferite ale tarii.

