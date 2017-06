Apple va introduce in curand o noua caracteristica pentru telefoanele iPhone, care va elimina riscul de accidente din cauza trimiterii de SMS-uri la volan, scrie money.cnn.com .

Caracteristica, numita "Nu deranjati in timp ce conduceti", va face parte din iOS 11, o noua versiune a software-ului de operare pentru dispozitivele mobile Apple.

Ori de cate ori telefonul este conectat la o masina cu Bluetooth sau prin cablu la USB, telefonul va retine orice notificari pentru mesaje text sau actualizari de stiri.

Daca cineva va trimiteun mesaj text in timp ce conduceti, telefonul poate raspunde cu un mesaj automat spunandu-i ca sunteti la volan si ca nu puteti raspunde acum.

Ecranul iPhone va fi, de asemenea, blocat pentru a impiedica soferii sa utilizeze multe dintre aplicatii in timp ce conduc. Pasagerii care calatoresc vor avea capacitatea de a indica faptul ca nu conduc si pot dezactiva caracteristica.

Conducatorii auto vor putea totusi sa foloseasca Apple CarPlay, desigur, in masinile care vin echipate cu acesta. Apple CarPlay este o interfata de masina proiectata special pentru a permite soferilor sa auda si sa raspunda la mesajele text folosind comenzi vocale si sa utilizeze in siguranta alte functii iPhone in timp ce conduc.

Apple CarPlay este disponibil in masinile General Motors (GM), Fiat Chrysler (FCAU), BMW si Honda (HMC), si foloseste display-ul din masina.

Nissan a propus adaugarea la masinile sale a asa-numitei custi Faraday. Aceasta este o cutie incorporata in masina, care impiedica transmisiile radio de orice fel sa ajunga la telefon. Acesta ar fi un alt mod de a preveni distragerea textelor in timpul conducerii.

In America, opt persoane sunt ucise zilnic in accidente din cauza ca soferii sunt distrasi de diverse lucruri.

Sursa foto: Andrey_Popov / Shutterstock