Peugeot 508 va primi o noua generatie care va beneficia de modificari majore de design care ii vor oferi un plus de sportivitate, in timp ce sistemul i-Cockpit va avea un ecran de 12.3 inch si un touchscreen de 8 inch.

Peugeot a inceput testele cu viitoarea generatie a lui 508, care va fi lansata cel mai probabil in cursul anului viitor. Modelul de segment D va beneficia de o schimbare radicala de design, urmand sa renunte la caroseria de sedan in favoarea fastback-ului, care ii va oferi un aspect mai sportiv. In plus, ampatamentul ar putea creste usor in dimensiuni comparativ cu generatia actuala.

Sursa foto: Automarket.ro