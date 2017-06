Traficul in zona Arenei Nationale va fi restrictionat, astazi, incepand cu ora 16.30, pentru concertul sustinut de formatia americana Kings of Leon. Duminica, vor fi restrictii de trafic in centrul Capitalei, intre orele 16.00 si 16.45, pentru o procesiune religioasa.

Circulatia va fi restrictionata pe strada Maior Coravu, intre soseaua Mihai Bravu si rondul de la intrarea in Arena Nationala, precum si pe strazile mai mici, dar si pe Bulevardul Pierre de Coubertin, de la intersectia cu strada Vatra Luminoasa pana la intrarea in stadion, si pe strada Tony Bulandra, intre strada Vatra Luminoasa si rondul de la strada Maior Coravu, potrivit News.ro.

Soferii vor putea circula pe rute ocolitoare, respectiv Soseaua Mihai Bravu - Soseaua Iancului - Soseaua Pantelimon sau Bd. Unirii - Bd. Decebal - Sos. Mihai Bravu - Str. Baba Novac - Bd. Nicolae Grigorescu - Bd. Basarabia. De vineri, de la ora 22.00, nu va mai fi posibila parcarea autoturismelor in zona intrarii in stadion din Bulevardul Basarabia. Exceptie de la restrictiile rutiere fac masinile pentru situatii de urgenta, liniile RATB si riveranii.

Concertul pe care formatia americana Kings of Leon il va sustine sambata la Bucuresti va dura aproximativ doua ore. Formatia isi va prezenta cel mai nou album, ”Walls”, lansat la inceputul acestui an, dar va interpreta si piese de pe discurile mai vechi. "Walls" este al saptelea material discografic al trupei si a debutat pe locul intai in Billboard 200, cu vanzari de 77.000 de copii in prima saptamana.

Peste 400 de agenti vor asigura paza pentru show. Portile stadionului vor fi deschise la ora 17.30, iar datorita controalelor de securitate sporite, organizatorii recomanda publicului sa ajunga la stadion cat mai devreme posibil.

Kings of Leon este o trupa rock infiintata in Nashville, Tennesse, in anul 2000. Grupul este alcatuit din fratii Caleb Followill (voce, chitara), Nathan Followill (tobe, percutie) si Jared Followill (bas, backing vocals) si verisorul lor Matthew Followill (chitara, backing vocals). Pentru primele discuri, trupa a abordat un stil cu influente Southern rock, blues si country, dar, gradual, Kings of Leon a inclus rockul alternativ, garage rock, post-punk. Cel de-al patrulea album de studio al grupului, ”Only by the Night”, lansat in septembrie 2008, i-a adus celebritatea la nivel mondial, a fost bine primit de critici si a cuprins cateva piese de succes, precum ”Sex on Fire”, ”Use Somebody”, ”Closer” si ”Crawl”. Kings Of Leon a primit sapte nominalizari la premiile Grammy, castigand trei dintre aceste trofee.

Duminica dupa-amiaza, intre orele 16.00 si 16.45, vor fi restrictii de trafic si in centrul Capitalei, unde se va desfasura o procesiune religioasa pe traseul: Biserica Italiana de pe Bd. Nicolae Balcescu, pe trotuarul din partea stanga sensul de mers catre Piata Universitatii, pana la intersectia cu Str. Dem. I. Dobrescu - traversare pe la trecerea pentru pietoni - Str. Dem. I. Dobrescu - Piata Revolutiei - Calea Victoriei - Aleea Kretzulescu - Str. Ion Campineanu - Str. Lutherana - Str. General Berthelot - Catedrala Sf. Iosif.

Potrivit Politiei Capitalei, pentru buna desfasurare a evenimentului, traficul rutier va fi restrictionat pe durata procesiunii religioase pe traseul de deplasare, pe banda intai de circulatie si pe strazile care acced catre acesta, si pe str. General Berthelot, gradual, pana la ora 17.00. Deplasarea participantilor la procesiunea religioasa se va face pe prima banda de circulatie in sensul de mers catre Calea Victoriei, respectiv Catedrala Sf. Iosif din str. General Berthelot, iar traversarea arterelor se va face numai pe la trecerea pentru pietoni. Politistii rutieri recomanda ca rute ocolitoare Bd. Lascar Catargiu - Bd. Gh. Magheru - Bd. Nicolae Balcescu; Str. Buzesti - Str. Berzei - Str. Vasile Parvan.

Brigada Rutiera a Capitalei solicita conducatorilor de autovehicule sa evite sa circule, pe cat posibil, in perimetrul adiacent locului de desfasurare a evenimentului, sa foloseasca autovehiculele personale cat mai putin pentru a evita blocajele de trafic si sa opteze pentru mijloacele de transport in comun, sa nu opreasca sau sa stationeze decat in locurile special amenajate ori cat mai departe de locul de desfasurare a evenimentului, sa isi pastreze calmul si sa nu claxoneze abuziv in cazul in care se afla in zone aglomerate, sa respecte semnalele agentilor de Politie Rutiera care dirijeaza traficul pentru asigurarea fluentei si recomandarile politistilor care se afla in punctele de deviere, sa reduca viteza atunci cand trec pe langa grupurile de credinciosi si sa evite, pe timpul deplasarii, manifestarile de natura a pune in pericol siguranta lor, dar si a celorlalti participanti la trafic.

Sursa foto: JStone / Shutterstock