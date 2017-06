Cea de-a doua generatie Opel Insignia vine cu faruri cu matrice LED - Opel IntelliLux LED, transmisie automata cu opt trepte de viteza, tractiune integrala cu vectorizarea cuplului, head-up display, tempomat adaptiv, camera video de 360°, asistent de mentinere a benzii de circulatie, capota activa, functia Opel OnStar.

Aparitia tehnologiilor, pe care in trecut le aveam doar pe masini premium, pe modele de volum, reuseste sa aduca pasagerilor o stare de confort si buna dispozitie pe care in urma cu cativa ani o aveam doar in masinile scumpe.

Noua generatie Opel Insignia mentine acum banda, iar pe cruise control (tempomat) mentine distanta fata de vehiculul din fata, franeaza sau accelereaza in functie de situatie. Informatiile proiectate pe parbriz au si ele rolul de a relaxa soferul, pentru ca este tot timpul cu privirea la drum si in acelasi timp vede si diferite optiuni setate, cum ar fi indicatiile date de catre sistemul de navigatie.

O alta functie utila, unora, este Opel OnStar care permite pasagerilor sa rezerve camere la hotel sau sa caute locuri de parcare cu ajutorul unui consultant. Prin acest sistem, pasagerii pot sa-si conecteze dispozitivele la Internet intrucat exista si un hotspot Wi-Fi 4G in masina.

Am testat o parte dintre aceste tehnologii in drum catre Poiana Brasov, pe doua masini Opel Insignia cu motorizarile 1,5 litri benzina 165 CP si 2 litri benzina 260 CP 4x4, ambele cu transmisii automate.

Tinuta de drum

Propulsorul de 1,5 litri trage bine pentru capacitatea cilindrica pe care o are (9,4 secunde 0-100 km/h), dar nu ofera senzatii sportive deosebite. Daca va place puterea atunci veti fi incantati de motorul de 2 litri benzina (7,3 secunde 0-100 km/h). Am pornit din Bucuresti catre Poiana Brasov cu motorul mic, dupa care l-am condus pe cel de 2 litri. Diferenta este uriasa. Toata masina se simte altfel: franele sunt mai rapide, servodirectia este mai ferma, transmisia automata cu 8 trepte este mai prompta decat cea cu 6 trepte care vine cu propulsorul de 1,5 litri.

Motorul de 2 litri benzina vine doar cu tractiune integrala si transmisie automata. Tractiunea integrala pe noua Insignia este fenomenala, schimba cu totul tinuta de drum, pentru ca este un sistem inteligent care distribuie cuplul catre fiecare roata in parte instant. Pe viraje, am condus destul de sportiv Insignia 4x4 si sistemul a functionat impecabil.

Tinuta de drum buna esta data si de o garda la sol mai coborata fata de generatia pe care o inlocuieste si de o greutate mai redusa cu 175-200 de kg. Capota este acum din aluminiu si este activa. In cazul unui impact cu un pieton, se ridica in cateva milisecunde pentru a creste distanta fata de componentele dure ale motorului.

Schimbari au fost facute si la dimensiuni. Interiorul este mai spatios (ampatamentul a fost marit cu 92 mm pana la 2829 mm, iar ecartamentul a fost marit cu 11 mm), iar portbagajul a fost marit cu 100 de litri. Pentru a le fi mai simplu posesorilor, la benzinarie, inginerii au decis sa renunte la busonul cu insurubare.

Scaunele cu reglaje electrice pentru suporturile laterale, functie de masaj, memorie si ventilatie, te fac sa te simti confortabil la drum lung. Si pasagerii spate au un confort similar, bancheta este formata din doua scaune laterale, individuale, care pot avea si incalzire. Volanul si parbrizul vin, de asemenea, cu incalzire.

Pe autostrada, este destul de liniste in masina, nu se aude zgomot de la vant, doar de la anvelope. Insignia cu motorul de 1,5 litri avea anvelope Hankook, un pic cam zgomotoase, iar cel de 2 litri era echipat cu pneuri Continental, mult mai silentioase.

Preturi si motorizari Opel Insignia

Pe langa motorizarile testate, Insignia mai are un propulsor de 1,5 litri benzina 140 CP, disponibil doar cu transmisie manuala. Acesta este si varianta de intrare in gama, are cel mai bun pret, de 20.400 euro cu TVA in varianta Grand Sport si de 21.500 euro in cea Sports Tourer.

Gama de propulsoare diesel este 1,6 litri 110 CP, 136 CP si un 2 litri 170 CP. Transmisia automata poate fi aleasa doar cu dieselul de 136 CP. Cel mai mic pret pentru diesel este de 22.200 euro cu TVA pentru varianta Grand Sport.

Mai multe informatii despre noul Opel Insignia sunt disponibile aici.