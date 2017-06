„Prelucram zilnic colete care cantaresc peste 6 milioane de kilograme, pe care le sortam si le distribuim in intreaga tara. Cei 2.600 de curieri strabat zi de zi 170.000 de kilometri pentru ca, in final, clientii nostri sa fie multumiti. Vorbim de volume uriase, iar pentru ca totul sa mearga struna, investim constant in tehnologie si hardware pentru a ne asigura ca oferim clientilor nostri un nivel ridicat al serviciilor nu doar astazi, ci si in viitor”, a declarat Gian Sharp, CEO Urgent Cargus.

70% din investitiile Urgent Cargus vizeaza trei zone importante: optimizarea distributiei rutelor de curierat si prezicerea livrarii (solutia ORTEC); tehnologia „Sorting by voice” (furnizata de Total Technologies); sistemul de sortare automatizat (de la Vanderlande).

Definitivarea proiectului „Optimizarea distributiei rutelor de curierat si prezicerea livrarii” a durat 18 luni, implicand provocari precum potrivirea codurilor postale cu adresele fizice reale. In prezent, s-a ajuns la Urgent Cargus la un grad de acuratete de peste 95%, permitandu-le curierilor sa gaseasca cai optimizate si eficiente de livrare prin utilizarea managementului de trafic WAZE. Tinta urmatoarei faze a acestui proiect este aceea de a oferi o prezicere de livrare intr-un interval de timp de doua ore.

Sorting by voice este o solutie care conduce la reducerea semnificativa a pasilor necesari in procesul de sortare. Tehnologia „Sorting by voice” permite cunoasterea automata a destinatiei pachetului prin simpla scanare a etichetei. Informatiile sunt apoi transmise operatorilor de manipulare ai terminalelor, care trec la procesarea transporturilor. Aceasta tehnologie a dus la o viteza de sortare aproape tripla: 800 de bucati pe ora, fata de 300 bucati pe ora cate se sortau inainte de aplicarea tehnologiei „Sorting by voice”.

Sistemul de sortare automatizata Vanderlande raspunde nevoii de flexibilitate si optimizare a activitatilor logistice. Noua solutie utilizata de Urgent Cargus este capabila sa mareasca capacitatea de sortare a coletelor pana la 10.000 de bucati/ora si contribuie la planificarea sezonului de varf.

Urgent Cargus, una dintre cele mai mari companii de pe piata interna de curierat din Romania, detine si opereaza o retea nationala de 72 de centre si depozite in toata tara, cu o flota de peste 2.600 de vehicule de curierat.