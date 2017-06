Nu a trecut prea mult timp de la surpriza pe care au reusit-o cei de la Tesla in clasamentul celor mai valoroase marci auto din intreaga lume. Conform specialistilor de la compania de cercetare de piata Kantar Millward Brown, constructorul american a inregistrat un salt spectaculos in comparatie cu anul trecut, inregistrand o valoare de piata de nu mai putin de 5.9 miliarde de dolari. Cu o crestere de aproximativ 32 de procente, Tesla urca astfel pe locul al 8-lea in clasamentul celor mai valoroase branduri auto din lume.

In urma nu cu mult timp, pe piata bursiera a aparut stirea cum ca cei de la Tesla au reusit sa depaseasca in top pe cei de la Ford, cel de-al doilea cel mai mare producator auto american. Nici nu s-a dezmeticit lumea bine dupa aceasta stire, iar cei de la Tesla reuseau la numai o saptamana distanta sa ii devanseze si pe cei de la General Motors in urma anuntului privind vanzarea a unui numar record de peste 25.000 de autovehicule in primul trimestru al anului.

Sursa foto: Cars.ro