Cine spune ca romanii nu au bani atunci cand vine vorba de achizitionarea celor mai scumpe automobile din lume? Ce-i drept, parca nici nu ne mai putem mira atat de tare cand auzim despre bolizi de sute de mii de euro care ajung sa se vanda in tara noastra. Si nu spunem asta doar prin prisma automobilelor de ultima generatie pe care le vedem in fiecare zi in centrul Bucurestiului, ci prin prisma statisticilor care ne arata ca producatorii de lux au reusit sa isi gaseasca un public tinta si in tara noastra.