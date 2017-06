Tesla detine in prezent o singura fabrica, amplasata in localitatea Fremont din statul american Caifornia, acolo unde a produs anul trecut putin peste 76.000 de unitati. Planurile ambitioase ale constructorului american prevad extinderea productiei la peste 500.000 de unitati in 2018, insa pana acum a fost incert modul in care Tesla va reusi sa-si indeplineasca acest obiectiv.

Sursa foto: Automarket.ro