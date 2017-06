Reteau Honda in Romania are 15 showroom-uri si 17 service-uri, iar in Republica Moldova are un singur showroom cu service. Jumatate din vanzarile de masini noi Honda sunt in Bucuresti, unde marca are trei showroom-uri, iar pe locurile urmatoare la vanzari sunt orasele Iasi si Brasov.

"Ne dorim sa vindem anul acesta intre 1.000 si 1.100 de masini. Avem o crestere de 30% in conditiile in care piata a crescut cu 20%. Cota de piata este de 1%, superioara cotei Honda in Europa, care acum este de 0,9%. Ne dorim sa mentinem aceasta cota de piata in conditiile in care inmatricularile de masini noi vor ajunge la 100.000 de unitati", a declarat pentru wall-street.ro Ionut Lupu, brand manager Honda Trading.

Managerul spune ca nu vom mai ajunge vreodata la cifrele de vanzari de masini noi din 2007, a fost un moment speculativ, iar faptul ca majoritatea dealerilor reprezinta si alte branduri este din cauza ca marjele sunt foarte mici.