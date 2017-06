Mytaxi, aplicatia de e-hailing detinuta de producatorul german de autoturisme Daimler, intra in Romania dupa achizitia aplicatiei CleverTaxi. New York Times scrie ca aceasta miscare face parte din eforturile companiei de a se extinde agresiv, in incercarea de a depasi Uber.

Valoarea tranzactiei nu este publica, oficialii mytaxi mentionand doar ca este vorba de o suma cu 8 cifre.

La inceputul acestui an, mytaxi a cumparat compania similara din Grecia, Taxibeat, CEO-ul Andrew Pinnington declarand ca au in plan mai multe achizitii, care sa sustina extinderea in regiune, strategia fiind de castiga cota de piata, prin oferirea serviciilor in cat mai multe tari.

Clever Taxi a fost lansata in 2010 de Mihai Rotaru si Alex Dumitru, functioneaza in 20 de orase importante din Romania, are peste 17.000 de soferi inregistrati si peste 600.000 de utilizatori pasageri. Platforma Clever Taxi va continua sa functioneze.

mytaxi este un produs al companiei Intelligent Apps GmbH, fondat in iunie 2009, si achizitionat de Daimler Mobility Services GmbH (parte din grupul Daimler), in 2014. Aplicatia are peste 10 milioane de descarcari si mai mult de 120.000 de soferi inregistrati, fiind disponibila in 70 de orase din 11 tari din Europa.