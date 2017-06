De fapt sunt doua masini intr-una singura. Pe de o parte avem un sedan mare, confortabil, cu un motor diesel care nu se aude si cu o transmisie automata cu 8 trepte care schimba devreme si nu se lasa simtita, iar pe de alta parte avem o masina deosebit de sportiva, pregatita sa sprinteze pana la 100 km/h intre 4 secunde si 7,7 secunde in functie de motorizare.

Noul Seria 5 raspunde rapid si precis la comenzile pe care i le dai. Fiind asa de agil sunt momente cand uiti de dimensiunile impunatoare ale masinii si incepi sa maresti viteza chiar daca conduci pe o sosea serpuita pe care in mod normal ai conduce asa doar o masina mult mai mica.

Modelul de test a fost 530d xDrive cu propulsorul de 3 litri diesel 265 CP si tractiune integrala (60.870 euro cu TVA + dotari optionale de 24.500 euro), care atinge 100 de km/h in 5,4 secunde. Nu este doar puternic acest diesel de 3 litri, are si un consum mic raportat la performante. In oras, consumul a fost de 10 litri la 100 de km, iar pe autostrada de 6,5 litri la 130 km/h.

Este interesant sa vezi si sa simti performantele unor coupe-uri de la volanul unui sedan diesel, care desi este foarte mare si are 1.800 kg este extrem de agil. Comportamentul dinamic al noului Seria 5 este dat de tractiunea integrala, impreuna cu puntea spate directoare, amortizoare controlate electronic si bare antirului active.

Variantele cu tractiune integrala costa mai mult, dar, sunt mai rapide decat echivalentul celor cu tractiune spate. Sistemul poate transfera 100% pe puntea fata sau spate, de la o distributie standard de 40 fata/60 spate.

Mai mare, mai usor, mai silentios

La exterior, BMW i-a dat noului Seria 5 un aspect asemanator cu Seria 7, faruri si grile mari. De fapt, masina este mai mare in toate privintele (+36 mm in lungime, +6 mm in latime, +7 mm in ampatament), iar asta se vede si la interior, pentru ca noul Seria 5 este mai spatios decat vechea generatie. Portbagajul a crescut si el cu 10 litri la 530 de litri.

Desi masina a crescut in dimensiuni, in anumite configuratii, este mai usoara cu 100 de kg decat in trecut. Nu are elemente din fibra de carbon, dar contine mult aluminiu, oteluri de inalta rezistenta si magneziu.

Noul BMW Seria 5 este foarte silentios, iar acest lucru se datoreaza tehnologiei SYNTAK a marcii, care inconjoara compartimentul motorului in materiale izolate fonic. La mers in gol, motorul de 3,0 litri este imposibil de auzit si chiar si atunci cand este pus la munca nu emite mai mult de cativa decibeli in plus.

De asemenea, zgomotul din vant este aproape absent, datorita atat aerodinamicii cat si a parbrizului realizat dintr-un geam acustic special.

Business - premium-lux

Ambianta de clasa superioara a masinii este data si de habitaclul atent desenat si de noile materiale care par iesite din zona premium si intrate in cea de lux. O gama larga de insertii de finisaj, scaunele din piele si multitudinea de dotari iti lasa impresia ca esti o persoana speciala pentru ca te afli la bord.

La fel ca in toate modelele BMW, soferul are o pozitie joasa, in timp ce tabloul de bord, inspirat de la Seria 7, si butoanele sunt plasate in centrul actiunii. Asa cum v-ati astepta de la un model BMW, raspunsul comenzilor este prompt, totul functioneaza cu o precizie clara.

De la Seria 7, modelul a imprumutat tehnologia de control prin gesturi. Pur si simplu miscand degetele si mainile in fata consolei centrale, puteti regla volumul, accesa diferite meniuri, accepta apeluri telefonice.

Condus semi-autonom

Printre cele mai importante caracteristici ale noii generatii Seria 5 se numara sistemul de infotainment care utilizeaza un ecran mare de 10,25 inch si modul de condus semi-autonom.

Noul Seria 5 poate prelua volanul in oras, chiar si la viteze mici si in afara orasului pana la o viteza de 210 km/h. Este suficient sa treceti masina pe pilot automat si aceasta va mentine banda, viteza setata, va frana, va accelera, se va opri si va pleca de pe loc in trafic. Poate tine cont si de restrictiile de viteza pe anumite segmente de drum. Deocamdata masina nu te duce dintr-un punct intraltul folosind sistemul de navigatie, nu semnalizeaza singura, nu schimba banda si nici nu vireaza la stanga sau la dreapta prin oras, dar nu cred ca vom astepta prea mult pana acestea vor ajunge pe modelele BMW.

Daca te-ai saturat de parcat in spatii inguste, poti cobori din masina si o poti parca din exterior folosind cheia masinii. Vei putea porni motorul din cheie si da comanda ca masina sa mearga inainte sau inapoi.

BMW a modificat si afisajul Head-Up Display-ului, facandu-l cu 70% mai mare si imbunatatind rezolutia. Acesta afiseaza semnele de circulatie, lista de apeluri telefonice, posturile radio, piesele muzicale, instructiunile de navigatie si avertizarile sistemelor de asistenta.

Icoanele din ecranul principal (pentru sistemul de navigatie, functii entertainment, setari automobil, BMW Connected Drive) sunt acum panouri active si afiseaza informatii precum harta sistemului de navigatie in timp real. Acum ele pot fi aranjate dupa preferinte utilizatorului.

O serie de aplicatii de pe telefonul mobil pot fi folosite in sistemul iDrive al automobilului, fara a fi nevoie de o conectare cu cablu USB sau orice actiune asupra telefonului, datorita integrarii wirless a functiei Apps.

In standard, orice BMW Seria 5 vine cu sistem de navigatie, sistem de conectare smartphone, servicii ConnecteDrive cu SIM inclus, faruri LED, hayon electric cu functie soft-close.

Motorizari noul Seria 5

Cei care doresc sa conduca o cutie de viteze manuale mai pot face asta. Din cele 5 motorizari, una singura poate fi comandata cu transmisie manuala, 2 litri 190 CP (520d).

Motorizarile pe benzina sunt trei: 2 litri 252 CP (530 i), 3 litri 340 CP (540i) si 4,4 litri 462 CP (M550i). Mai multe informatii despre noua generatie BMW Seria 5 sunt disponibile aici.

Date tehnice BMW Seria 5 (530d) 265CP 4x4

Pret model condus - Luxury Line: 85.400 euro cu TVA

Motor: 2.993 litri diesel Euro6

Transmisie automata cu 8 trepte

Putere maxima (cp/rpm) 265 (4000)

Cuplu maxim Nm (rpm) 620 (2000)

Viteza maxima (km/h) 250

Acceleratie (0-100km/h) 5,4

Consum mixt (l/100 km): 5

Capacitate rezervor: 66 litri

Volum portbagaj litri: 530

Lungime: 4,93 metri

Latime: 1,86 metri

Inaltime: 1,47 metri

Emisii CO2 g/km: 132 g/km

Masa proprie (kg) 1770