Piata bolizilor de lux este una intr-o continua expansiune, modelele performante si scumpe fiind mereu la mare cautare. Chiar daca vorbim despre modele care au preturi de milioane de dolari, pasionatii auto cu dare de mana sau colectionarii auto se vor bate mereu sa aiba aceste modele in garajul propriu. Caracterul exclusivist al unui model atrage cu sine atat un pret mai mare, cat si o cerere mai mare din partea celor interesati. Asa ca nu mai trebuie sa ne miram prea tare atunci cand auzim ca se face coada pentru achizitionarea unor asemenea modele.

Cam tot in acest fel am putea descrie si povestea lui Porsche 911 GT2 RS, model care inca nici nu a fost prezentat oficial pana in momentul de fata. Pretul unui astfel de model este cotat pe piata auto din Germania la aproximativ 260.000 de euro. Nu vorbim deci nici de milioane de euro, insa tot un pret piperat este. Bolidul va fi produs insa intr-o serie limitata de doar 1.000 de unitati. Si acum va lasam sa ghiciti ce s-a intamplat! Toate unitatile au fost deja rezervate pana la acest moment.

Sursa foto: Cars.ro