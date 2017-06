Viteza trenurilor de calatori si marfa va fi redusa duminica, in anumite intervale de timp, cu 20-30 km/h fata de viteza normala de circulatie, pe sectiile de circulatie din Banat, Oltenia, sud-vestul Transilvaniei si local in Muntenia, unde se vor inregistra temperaturi de 37 de grade Celsius, a anuntat duminica CFR SA, compania care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, scrie News.ro.

Meteorologii au anuntat, sambata, ca vremea va fi calduroasa duminica si luni in cea mai mare parte a tarii, iar in Banat, Oltenia, sud-vestul Transilvaniei si local in Muntenia va deveni caniculara. Temperaturile vor urca pana la 37 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat. Totodata, de duminica dupa-amiaza, dar mai ales in noaptea de duminica spre luni, instabilitatea atmosferica va fi accentuata.

CFR SA a anuntat ca masura de reducere a vitezei este obligatorie. ”Masura este obligatorie pentu siguranta traficului feroviar si, de asemenea, este aplicata de toate administratiile de cale ferata deoarece, in astfel de perioade, temperatura inregistrata la nivelul sinei poate depasi 50 de grade Celsius”, se arata in comunicat.

Personalul de intretinere va efectua duminica revizii suplimentare pe intreaga retea feroviara, prin verificarea directa ale caii si masurarea si inregistrarea permanenta a evolutiei temperaturilor in sina etc.

Compania recomanda calatorilor ca, in perioada de valabilitate a avertizarii meteo pentru temperaturi ridicate, inainte de efectuarea calatoriei sa solicite informatii despre graficul de circulatie la statiile si agentiile CFR din Bucuresti si din tara. Calatorii pot obtine informatii in timp real despre localizarea exacta a unui tren aflat in circulatie de pe site-ul companiei.

Sursa foto: Didgeman/Pixabay