Takata Corp. a inaintat cererea pentru intrarea in faliment, in cel mai mare esec japonez la nivel de corporatie manufacturiera dupa cel De-al Doilea Razboi Mondial, gigantul asiatic fiind covarsit dupa ce milioane de produse au fost retrase de pe pietele internationale. Defectele air bag-urilor s-au facut vinovate de zeci de morti.

Takata Romania SRL (Arad) a inregistrat anul trecut afaceri de 584 de milioane de euro, la un profit net de 25,6 milioane de euro. Inca nu se stie care va fi soarta celor peste 4.300 de angajati ai companiei in Romania, scrie Bloomberg.

Compania si unitatile sale au inaintat cereri de intrare in faliment in SUA si Tokyo, gigantul japonez primind cereri de despagubiri in valoare de peste 10 miliarde de dolari, inclusiv de la giganti precum Honda Motor si Toyota Motor, dar si de la persoane fizice afectate de defectele air bag-urilor. Peste 100 de milioane de air bag-uri au fost retrase de pe piata, o lovitura care, se pare, a daramat compania care are o traditie de peste 80 de ani.

Ramane de vazut in ce fel va fi afectata productia din Romania. Compania produce in tara, pe langa air bag-uri, si volane sau centuri de siguranta.