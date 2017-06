Noul BMW X3 va fi lansat in toamna 2017 si va fi prezentat in premiera la Salonul Auto de la Frankfurt.

Motorizari BMW X3

BMW X3 M40i: motor pe benzina, cu sase cilindri dispusi in linie, transmisie Steptronic cu opt trepte. Capacitate: 2.998 cmc, putere maxima: 360 CP. Acceleratie (0-100 km/h): 4,8 secunde

BMW X3 xDrive30i (din decembrie 2017): motor pe benzina, cu patru cilindri, transmisie Steptronic cu opt trepte. Capacitate: 1.998 cmc, putere maxima: 252 CP. Acceleratie (0-100 km/h): 6,3 secunde

BMW X3 xDrive20i (din primavara 2018): motor pe benzina, cu patru cilindri, transmisie Steptronic cu opt trepte. Capacitate: 1.998 cmc, putere maxima: 184 CP. Acceleratie (0-100 km/h): 8,3 secunde

BMW X3 sDrive20i (din primavara 2018, nu in Europa): motor pe benzina, cu patru cilindri, transmisie Steptronic cu opt trepte. Capacitate: 1.998 cmc, putere maxima: 184 CP. Acceleratie (0-100 km/h): 8,3 secunde

BMW X3 xDrive30d: motor diesel, cu sase cilindri dispusi in linie, transmisie Steptronic cu opt trepte. Capacitate: 2.993 cmc, putere maxima: 265 CP. Acceleratie (0-100 km/h): 5,8 secunde

BMW X3 xDrive20d: motor diesel, cu patru cilindri, transmisie Steptronic cu opt trepte. Capacitate: 1.995 cmc, putere maxima: 190 CP. Acceleratie (0-100 km/h): 8,0 secunde

BMW ConnectedDrive: condus semi-autonom

Cand vine vorba de functiile BMW Personal CoPilot care se concentreaza pe asistarea conducatorului si condusul (semi)autonom, noul BMW X3 poate fi comandat, optional, cu cea mai recenta generatie de tempomat activ si pachetul de siguranta Driving Assistant Plus, care include asistentul de directie si mentinere a benzii si asistentul de mentinere a benzii cu protectie in caz de coliziune laterala.

Controlul prin gesturi permite ca diferite functii ale sistemelor de navigatie si infotainment sa fie operate intuitiv prin utilizarea degetului sau a gesturilor mainii. Totodata, asistentul vocal - de asemenea, optional - permite conducatorului sa utilizeze limbajul cotidian pentru ca cerintele sa fie transformate in actiunile potrivite in loc sa utilizeze comenzile vocale prestabilite.

Head-Up Display - disponibil optional - permite ca cele mai importante informatii referitoare la condus sa fie proiectate in campul vizual al conducatorului. Head-Up Display de la noul BMW X3 nu are rival in segmentul sau in ceea ce priveste grafica, rezolutia si optiunile de afisare.

Dotari BMW X3

Cele trei variante de echipate adapteaza caracterul vizual al noului BMW X3 pentru a se potrivi si mai bine cu gusturile personale ale clientului. De exemplu, varianta xLine - cu grila a radiatorului si alte detalii exterioare din aluminiu satinate si jante speciale din aliaj usor - accentueaza robustetea modelului Sports Activity Vehicle.

BMW X3 este disponibil si in echipare Luxury Line - barele cromate ale grilei radiatorului, scutul de protectie in doua tonuri si jantele din aliaj usor cu design clasic scot si mai mult in evidenta eleganta designului exterior.

Modelul M Sport pune accentul pe calitatile dinamice ale noului BMW X3, cu dotari aerodinamice M, sistem de franare sport evidentiat de etrierele vopsite in albastru, designul foarte dramatic al rotilor si culoarea optionala Phytonic Blue. Iar noul BMW X3 poate fi comandat si cu dotari BMW Individual precum culoarea exclusiva pentru exterior Sunstone metalizat.

Interiorul noului BMW X3 urmeaza traditia BMW cu designul cockpitului optimizat ergonomic si orientat catre conducator. Numeroase aspecte ale designului exterior sunt reflectate si la interior.

Noul BMW X3 poate fi comandat cu numeroase echipamente optionale noi, in premiera pentru model, dedicate pentru imbunatatirea confortului. Acestea includ control pe trei zone al aerului conditionat, care adauga controlul separat al temperaturii pentru compartimentul spate printr-o unitate de comanda cu display modern.

Conducatorul si pasagerul beneficiaza de scaune ventilate, cu piele perforata, care, pe langa incalzirea pentru zilele reci, ofera si ventilatie pentru maximizarea confortului atunci cand este foarte cald. Pentru imbunatatirea suplimentara a confortului in compartimentul spate, unghiul spatarului divizat/rabatabil standard in raport 40:20:40 poate fi ajustat individual si in diferite etape datorita functiei cargo optionale. Aceasta facilitate mareste capacitatea de incarcare standard de la 550 de litri la un maxim de 1.600 de litri.

Noul BMW X3 poate beneficia optional de BMW Display Key, deja disponibila la BMW Seria 7, BMW Seria 5 si BMW i8. BMW Display Key ofera o serie intreaga de informatii, precum de combustibil si activitatile de service sau intretinere care trebuie efectuate sau daca geamurile sau trapa au fost inchise la parasirea automobilului. In plus, poate fi utilizata si pentru a opera incalzirea auxiliara optionala.