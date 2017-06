Numarul de masini introduse in parcul auto national a crescut in primele cinci luni ale acestui an cu 80% fata de aceeasi perioada din 2016, a declarat, marti, directorul tehnic din cadrul Registrului Auto Roman, Cristian Bucur.

"Daca privim comparativ cu ceea ce s-a intamplat in primele cinci luni ale anului 2016, in primele cinci luni ale anului 2017, per ansamblu, am constatat o crestere cu 80% a numarului de vehicule introduse in parcul national auto. Gradul de motorizare al romanilor a crescut cu 80%, ceea ce este o cifra importanta", a spus Cristian Bucur, potrivit News.ro.

Mai exact, numarul de vehiculelor euro 4 s-a dublat, iar numarul vehiculelor euro 2 si euro 1 a crescut de doua ori si jumatate, ceea ce inseamna o imbatranire sensibila a parcului auto din Romania. "Daca ne referim la varsta, varsta lor a crescut. Daca anul trecut varsta medie era undeva putin peste opt ani, in 2017 vehiculele care au intrat in primele cinci luni au avut o varsta medie de 12 ani si trei luni", a precizat Bucur.

Directorul din cadrul RAR a mentionat ca starea tehnica a acestora este considerata corespunzatoare la momentul intrari lor in parcul auto, dar depinde de modul in care vor fi intretinute.

Desi starea infrastructurii din Romania poate grabi uzura acestor vehicule, detinatorul este cel care ar trebui sa aiba discernamant si sa trimita autovehicul la service pentru a fi reparat in cazul unui incident suferit din cauza infrastructurii, potrivit directorului RAR.

Importurile de masini second-hand s-au majorat sensibil dupa eliminarea timbrului de mediu, de la 1 februarie, arata statisticile oficiale.