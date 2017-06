Ministrul german al transporturilor vrea sa forteze producatorii de masini sa actualizeze software-ul de management al motorului la 12 milioane de vehicule diesel inmatriculate in Germania, scrie Automotive News Europe .

Miscarea arata modul in care parlamentarii germani vor sa iasa in evidenta inaintea alegerilor nationale din 24 septembrie, fortand constructorii auto sa reduca emisiile poluante de oxizi de azot la motoarele diesel.

Aceasta decizie pentru scaderea emisiilor ar putea costa intre 1,5 miliarde si 2,5 miliarde de euro, iar ministerul cere ca vehiculele cu motoare Euro4, Euro5 si Euro6 sa faca parte din rechemare.

Pericolele pentru sanatatea publica cauzate de fumul de motorina au devenit o chestiune politica in urma dezvaluirilor din septembrie 2015, in care grupul Volkswagen a inselat in mod sistematic testele de emisii pentru a vinde autoturisme poluante.

Producatorii germani de masini au retras voluntar 630.000 de automobile in aprilie 2016 pentru a repara software-ul de gestionare a emisiilor de motorina. De atunci, mai multe orase europene, inclusiv Stuttgart si Munchen, au luat in calcul interzicerea unor vehicule diesel.

Ministerul este in discutii cu asociatiile germane din industria auto VDA si VDIK, precum si reprezentanti ai guvernelor locale pentru a incerca sa reduca poluarea cu oxizi de azot cu aproximativ 25%.

Guvernul a cerut ca industria auto sa suporte costurile si sa impuna o solutie care sa fie prezentata inainte de alegerile din septembrie.

Sursa foto: meowKa / Shutterstock