”Ne-am asteptat la aceste rezultate, in contextul in care anul trecut am extins portofoliul de servicii, am crescut numarul de clienti si ne-am axat pe adresarea ofertei catre companiile mici si mijlocii, printr-un proces consultativ de vanzare”, a declarat Ioana Grigore, director comercial Business Lease Romania.

Anul acesta au mai intrat in portofoliul companiei clienti precum TUV Rheinland Romania, Rail Cargo Logistics - Romania Solutions, DSV Solutions, Altex Romania, GFR (Grupul Feroviar Roman), Ortec etc.

Reprezentantii companiei estimeaza ca, pana la sfarsitul anului, portofoliul de clienti se va dezvolta in continuare, iar cifra de afaceri va ajunge la aproximativ 8 milioane de euro pe an, ceea ce va insemna o crestere cu peste 20% fata de 2016.

Investitii in 2017

Business Lease estimeaza aceste cresteri in conditiile unor investitii realizate in primul semestru din 2017. Astfel, in urma maririi capitalului social cu 9 milioane de lei, compania olandeza a facut o investitie directa de 70.000 de euro, odata cu deschiderea unui centru regional in Cluj, ce are drept obiectiv consolidarea operatiunilor regionale existente si dezvoltarea unora noi, in linie cu promisiunea de brand: mai aproape de clienti si de nevoile lor.

Prin introducerea noului proiect ”Connected Care”, compania consolideaza flota si va scadea TCO.

”De la inceputul acestui an, toate automobilele noastre noi sunt echipate cu un dispozitiv care furnizeaza informatii online despre kilometraj, consum de carburant si informatii despre starea tehnica a masinii, date pe care in mod normal soferul le poate vedea pe bord. Aceste informatii ne permit executarea task-urilor intr-un mod eficient si proactiv, dar si directionarea activitatilor de mentenanta catre partenerii nostri, asigurand optimizarea costurilor si a calitatii. Prin intermediul unor servicii online clientii nostri si utilizatorii de masini primesc aceste informatii actualizate zilnic despre masinile lor si insight-uri despre consumul de combustibil al masinilor lor, pentru a gestiona si a reduce costurile totale de mobilitate”, a declarat Philip Aarsman, Managing Director Business Lease.

De altfel, din analizele realizate pe cererile venite din partea clientilor, specialistii Business Lease au observat o crestere a achizitiilor de servicii complete. Clientii se orienteaza din ce in ce mai mult catre o externalizare completa a flotelor si au ca prioritati siguranta, calitatea serviciilor si confortul.

Business Lease este un expert in furnizarea de solutii complete de Leasing operational si Mobilitate, atat pentru companii mari, cat si pentru companii mici si mijlocii. In plus, compania ofera importatorilor si dealerilor de autovehicule solutii personalizate in domeniile de leasing captiv, finantarea stocurilor dealerilor si alte produse si servicii de finantare.

In afara de Romania si Olanda, unde are sediul central si numeroase sucursale regionale, Business Lease este un jucator important in Polonia, Slovacia, Cehia si Ungaria. Portofoliul Business Lease Group cuprinde peste 43.000 de contracte.