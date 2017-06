Se apropie momentul in care Romania va avea infrastructura pentru masini electrice, Comisia Europeana este de acord sa finanteze proiectul consortiului NEXT-E, care are ca scop instalarea unei retele de incarcatoare pentru masini electrice in mai multe state din Europa Centrala si de Est, inclusiv in Romania.

Aceste incarcatoare vor fi amplasate pe autostrazi, la distante de maximum 150 de kilometri una de cealalta in Cehia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Croatia si Romania.

Consortiul NEXT-E este alcatuit din Grupul MOL, E.ON si alti parteneri care au initiat un proiect care include instalarea si gestionarea a peste 250 de prize pentru masini electrice cu incarcare ultra-rapida (cu o capacitate de cel putin 150 kW) si rapida (50 kW).

Finantarea care va fi primita de la Comisia Europeana se ridica la 19 milioane euro. Acesta este unul dintre cele 152 de proiecte de transport la nivelul UE pentru care Comisia Europeana a aprobat alocarea a 2,7 miliarde euro.

“Salutam sprijinul oferit de Comisia Europeana si asteptam cu nerabdare sa discutam detaliile cu CE si cu partenerii nostri”, au declarant reprezentantii grupului MOL.

Recent, Comisia Europeana a aprobat investitii de 2,7 miliarde euro in 152 de proiecte-cheie in domeniul transporturilor care sprijina mobilitatea competitiva, ecologica si interconectata in Europa.

Potrivit unui comunicat distribuit de CE in iunie, Executivul European a ales astfel sa puna in practica angajamentele asumate in Planul de Investitii pentru Europa si cele in domeniul conectivitatii la nivel european. CE a precizat ca proiectele selectate vor contribui la modernizarea liniilor feroviare, la eliminarea blocajelor si la imbunatatirea conexiunilor transfrontaliere, la instalarea unor puncte de alimentare cu combustibili alternativi si la implementarea unor solutii inovatoare de gestionare a traficului.

Investitia este realizata in cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, mecanismul financiar al UE de sprijinire a retelelor de infrastructura, si va debloca 4,7 miliarde euro sub forma de cofinantari publice si private.

Sursa foto: BMW