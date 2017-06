Cand ne gandim la modelele care vor fi lansate in aceasta toamna in lumea auto, cu siguranta ca unul dintre primele nume care ne vin in minte este cel al lui Renault Megane RS. Desi mai avem cateva luni de asteptat pana vom face cunostinta cu noile modele, iata ca francezii s-au hotarat sa ne starneasca interesul prin publicarea unor informatii noi. Astfel, reprezentantii constructorului francez au dat publicitatii la sfarsitul saptamnii trecute cateva noutati cu privire la noul Megane RS. Haideti sa le aflam impreuna in randurile care urmeaza!