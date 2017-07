Sub capota acestei masini sport de inalta performanta se afla un motor boxer biturbo, de 515 kW (700 CP). Avand o greutate de 1.470 kg cu rezervorul plin, coupe-ul cu constructie usoara accelereaza de la 0 la 100 km/h in 2,8 secunde.

Aceasta masina sport cu tractiune spate atinge o viteza maxima de 340 km/h, iar datorita sistemului de propulsie similar celui din motorsport, noul 911 GT2 RS are un avantaj de 59 kW (80 CP) fata de predecesorul sau de 3,6 litri, dezvoltand un cuplu de 750 Nm (cu 50 Nm in plus).

Motorul se bazeaza pe cel de 3,8 litri al modelului 911 Turbo S, care genereaza 427 kW (580 CP). Pentru a spori performanta, turbocompresoare de mari dimensiuni imping un volum mai mare de aer in camerele de combustie. Un nou sistem suplimentar de racire asigura o ventilare optima atunci cand motorul e suprasolicitat, iar la temperaturi foarte ridicate, stropeste cu apa intercooler-ul.

Astfel, temperatura amestecului ajunge in gama de suprapresiune, livrand putere optima chiar si in conditii extreme. Transmisia PDK GT cu dublu-ambreiaj si sapte rapoarte, personalizata, de pe noul GT2 RS permite ca puterea sa fie transferata fara intrerupere. In plus, sistemul de evacuare, special conceput din titan ultra usor, cantareste cu aproximativ sapte kilograme mai putin decat cel utilizat pe 911 Turbo.

Pentru prima data, Porsche Design sarbatoreste debutul unei masini sport de inalta performanta prin lansarea unui ceas in editie speciala, care face trimitere la lumea motorsportului. Ceasul 911 GT2 RS este destinat exclusiv celor care achizitioneaza noul 911 si poate fi comandat numai impreuna cu noul model GT.