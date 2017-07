Grupul Volkswagen este cel mai mare constructor auto din lume, cu vanzari de peste 10 milioane de unitati pe an, insa o parte dintre contractele de vanzare nu sunt conforme cu realitatea. Cel putin asa sustine publicatia germana Der Spiegel, care citeaza auditori interni ai brandului.

Potrivit sursei citate, divizia din Franta a Grupului Volkswagen a raportat aproape 800.000 de unitati vandute in mod incorect. Auditorii interni afirma ca aceste masini au fost inregistrate catre proprietari la "cateva luni sau chiar ani" dupa inregistrarea livrarilor, desi in mod normal aceasta procedura dureaza doar cateva saptamani.

