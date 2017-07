Fara sa detina un avans pentru masina sau sa poata demonstra ca pot plati rata lunara, tinerii primesc autoturisme noi cu o valoare de pana la 20.000 de lire sterline de la dealerii marcilor Audi, Vauxhall, Suzuki si Ford.

Aceste oferte, pentru cei cu salarii mici si rating de credit slab, fac clientii sa plateasca sute de lire sterline pe luna de ani de zile, in timp ce oamenii de vanzari isi incaseaza comisionul pentru inca o masina vanduta.

In cazul in care clientul renunta la plati, compania care a acordat finantare poate sa ii ia masina si sa solicite o hotarare judecatoreasca. Banii pot fi luati automat din salariul proprietarului, conturile bancare pot fi inghetate, iar executorii judecatoresti pot confisca posesiunile. Imprumutatul ramane in dosarul de credit timp de sase ani, ceea ce face dificila obtinerea unui credit ipotecar sau a unui imprumut personal. Tinerii sunt tentati astfel sa intre in datorii periculoase.

Sursa foto: Sursa foto: Syda Productions / Shutterstock