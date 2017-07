Tesla a anuntat in aceasta saptamana rezultatele pentru al doilea trimestru al anului, corespunzator lunilor aprilie - iunie. Constructorul american a livrat 22.000 de unitati, in crestere cu 53% comparativ cu perioada similara a anului trecut, dintre care 12.000 de unitati au fost Model S, iar alte 10.000 de unitati au fost Model X. Astfel, totalul livrarilor pentru prima jumatate a anului a fost de 47.100 de unitati, in conditiile in care obiectivul Tesla era sa livreze intre 47.000 - 50.000 de unitati.

Citeste articolul integral pe Automarket.ro

Sursa foto: Automarket.ro