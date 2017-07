Mazda3 sedan facelift are in gama de motorizari un propulsor mic diesel de 1,5 litri cu o putere de 105 cai, silentios, agil si economic, fiind cea mai buna alegere pentru modelul de oras.

Dintre cele patru propulsoare care echipeaza acest model, acesta este cel mai economic. Consuma 2,1 litri la suta prin localitati la o viteza de 55 km/h, 3,1 litri la suta pe DN1 la o viteza de 75 km/h si 5,1 litri la suta pe autostrada la o viteza de 135 km/h.

Ca pret, este cu aproximativ 2.000 de euro mai scump decat cele doua motorizari pe benzina. Costa de la 19.200 euro cu TVA. Poate fi o alegere buna si pentru achizitie prin programul Rabla, emisiile fiind sub 100 de grame CO2.

Chiar daca pe hartie atinge 100 km/h in 11 secunde, cand esti la volanul acestui diesel de 1,5 litri ai face pariu ca este cu 3 secunde mai rapid. Propulsorul urca in ture intr-un mod agresiv si are un sunet placut de putere in timp ce sedanul Mazda3 se aseaza frumos pe sosea.

Cand motorul este cald, cu usurinta puteti crede ca sedanul Mazda3 este pe benzina. La exterior, dieselul de 1,5 litri are o singura evacuare fata de propulsorul diesel de 2,2 litri.

Din pacate, acest motor pe sedanul Mazda3 nu poate fi comandat decat cu transmisia manuala cu 6 trepte, doar pe hatchback exista si in combinatie cu transmisia automata.

Ca si in cazul roadsterului MX-5, producatorul japonez a aplicat modelului Mazda 3 facelift filozofia denumita Jinba Ittai, prin care masina comunica cu soferul.

Mazda3 facelift a marcat si debutul sistemului G-Vectoring Control (GVC). Este primul sistem din noua gama de tehnologie Skyactiv-Vehicle Dynamics care face legatura intre motor, transmisie si sasiu pentru a spori factorul Jinba-Ittai. GVC variaza cuplul motorului pentru a optimiza sarcina fiecarei roti, oferind o manevrare mai precisa in virtutea oricaror conditii de conducere.

De asemenea, Mazda3 facelift vine cu doua inovatii noi de reducere a zgomotului motorului diesel (Natural Sound Frequency Control si Natural Sound Smoother).

Pe langa inovatiile care nu se vad, doar se simt, Mazda3 sedan facelift vine in standard cu foarte multe dotari: buton pornire-oprire motor, climatizare automata pe doua zone, computer de bord, display color tactil 7", inchidere centralizata din telecomanda, oglinda interioara electrocroma (antiorbire), parasolare iluminate cu oglinzi de curtoazie, pilot automat, servodirectie electrica, sistem audio modular, cu radio AM/FM si mufe AUX/USB, tehnologie i-STOP, volan reglabil pe inaltime si adancime, cu comenzi.

Diferenta de dotari de la echiparea de baza Challenge (19,190 euro) la Attraction (21.190 euro) este facuta de: volan incalzit, senzori de parcare spate, scaune fata incalzite, senzori de ploaie si lumini, emisie radio digitala (DAB), faruri LED, geamuri fumurii spate si luneta, lumini diurne LED, sopuri LED, oglinzi rabatabile automat si sistem monitorizare unghi mort (BSM) cu avertizare la deplasarea in marsarier (RCTA).

Cel mai mic pret pentru Mazda3 sedan facelift este de 16.790 euro cu TVA, pentru motorul pe benzina de 1,5 litri 100 CP si transmisia manuala cu 6 trepte. Mai multe informatii despre Mazda3 sedan facelift gasiti aici.

Date tehnice Mazda3 facelift

Motor: 1,5 litri diesel

Transmisie manuala cu 6 trepte

Putere maxima (cp/rpm) 105 / 4000

Cuplu maxim Nm (rpm) 270 (1600)

Viteza maxima (km/h) 186

Acceleratie (0-100km/h) 11

Consum mixt (l/100 km): 3,8

Capacitate rezervor: 51 litri

Volum portbagaj litri: 419

Lungime: 4,58 metri

Latime: 1,79 metri

Inaltime: 1,45 metri

Emisii CO2 g/km: 99 g/km

Masa proprie (kg) 1.340