Volvo spune ca din 2019 toate masinile comercializate de ei vor fi electrificate intr-un mod sau altul. In gama suedezilor vor exista vehicule cu sisteme micro-hibride, cu tehnologii plug-in sau masini 100% electrice.

Trendul electrificarii din piata auto prinde din ce in ce mai mult contur. Exista producatori care au deja masini electrice si hibride in gama, in timp ce alti constructori inca lucreaza la o strategie pe termen lung cu privire la acest lucru. Intre timp, Volvo face un anunt important: incepand cu 2019, orice model vandut de suedezi va urma trendul eco.

In alta ordine de idei, atunci cand vei merge sa-ti alegi un Volvo vei putea opta pentru un sistem de propulsie micro-hibrid (mild-hybrid), pentru unul hibrid de tip plug-in sau pentru unul pur electric. In aceste conditii, motoarele cu combustie interna nu vor mai avea exclusivitate pe masinile produse de suedezi.

