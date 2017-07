Compania italiana Autohome si-a extins gama de produse pentru a include un cort de acoperis dedicat noului MINI Countryman.

O editie speciala a cortului de acoperis AirTop a fost conceputa in cooperare cu echipa de design MINI si este disponibil direct de la producator in alb sau negru, asortandu-se cu acoperisul in culori constrastante, specific MINI. Autohome are peste 50 de ani de experienta in dezvoltarea si productia de corturi de acoperis pentru automobile, iar produsele sale sunt utilizate atat pentru sectorul de agrement, cat si in expeditiile profesionale.

Montarea cortului mobil este facilitata de barelele de acoperis disponibile standard la noul MINI Countryman. Acest lucru permite utilizarea unui suport de bare transversale disponibil in MINI Shop ca accesoriu original MINI. Sistemul de prindere a cortului de acoperis poate fi montat pe acest suport in cateva miscari usoare, fara a fi necesare unelte special. Suportul de acoperis ofera o baza solida pentru prinderea cortului de acoperis, este fixat stabil si sigur prin intermediul clemelor de otel incluse.

Cand este strans, cortul de acoperis este asemanator cu o cutie de transport conventionala. Optimizate aerodinamic, liniile carcasei din fibra de sticla asigura o reducere a rezistentei la aer si a zgomotului produs de vant. Deschiderea este doar o simpla chestiune de eliberare a clemelor de siguranta - doua in fata si una in spate. Ulterior, suprastructura cortului este ridicata automata prin intermediul a patru amortizoare cu gaz.

La interior, unitatea mobila de cazare are o inaltime de 94 de centimetri. Cu un acoperis stabil si pereti exteriori dintr-o tesatura speciala, cortul este nu doar rezistent la ploaie, ci ofera si proprietati optime de ventilatie si un nivel ridicat de izolare termica si fonica. Dotarile cortului de acoperis includ o saltea de mare densitate, cu husa de bumbac, doua usi si doua ferestre cu fermoar, plase de tantari fine la toate deschiderile si lumina interior cu LED-uri actionate de baterii, precum si plase de bagaje si buzunare pentru stocarea obiectelor personale. O scara solida de aluminiu este disponibila pentru a urca pe acoperisul MINI Countryman.

Cu motorizari puternice, sistemul de tractiune integrala ALL4 si o capacitate permisa de tractiune de pana la 1.800 de kilograme, noul MINI Countryman este potrivit si pentru tractarea unei rulte. Dar cortul de acoperis pastreaza intact principiul traditional al marcii de a obtine maximum de spatiu din suprafata minima. Zona de dormit pentru fanii MINI care vor sa evadeze ziua si sa fie la inaltime noaptea masoara 2,10 metri in lungime si 1,30 metri in latime - suficient pentru a caza doua persoane in natura.