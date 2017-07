Modelul va fi disponibil in a doua parte a anului 2017, iar primele livrari vor avea loc la inceputul anului 2018.

Noul Tourneo Custom se remarca prin designul frontal subliniat de grila radiatorului cu cinci bare cromate si le ofera clientilor un habitaclu care iese in evidenta printr-o asezare a celor sase scaune individuale posterioare care pot fi dispuse in format conferinta: locurile de pe al doilea rand pot fi intoarse la 360 de grade cu spatele la sensul de mers.

Modelul are tehnologii imprumutate din gama de autoturisme Ford, cum ar fi limitatorul de viteza inteligent si pachetul multimedia SYNC 3.

Noul Tourneo Custom ofera motorul diesel Ford EcoBlue de 2 litri in versiunile de putere 105 CP, 130 CP si 170 CP. Consumul a scazut cu pana la 13%, iar cuplul motor disponibil la turatii coborate a crescut cu 20%.

Transmisia este automata cu sase trepte SelectShuft, suspensia spate este pneumatica, iar jantele pot fi de 17 inch optional.

Introdus initial pe piata in 2013, Tourneo Custom este varful familiei de transportoare de persoane Tourneo, care include modelul cu cinci locuri Tourneo Courier, dar si Tourneo Connect, disponibil in versiuni cu cinci sau sapte locuri.

Noul Tourneo Custom vine acum cu o zona frontala noua indrazneata care imparte acelasi ADN estetic cu linia recenta de autoturisme Ford. Se distinge grila trapezoidala asezata sus pe frontul masinii si blocurile optice subtiri si dinamice care se integreaza perfect pe linia mediana de forta a masinii.

Sunt disponibile acum o serie de tehnologii avansate la nivelul iluminarii frontale. Toate versiunile beneficiaza de lumini de zi LED specifice si distinctive, in timp ce variantele superioare ofera faruri HID Xenon.

Noile ecrane si panouri de control au fost desenate special pentru a imbunatati ergonomia si usurinta in utilizare, iar versiunile de varf propun un touchscreen color de 8 inch inspirat din lumea tabletelor si care "pluteste" deasupra bordului. Acesta poate fi operat prin gesturi de tipul "pinch" si "swipe", folosite mai ales pe telefoanele mobile si pe tablete.

Aspectul practic in viata de zi cu zi a fost tratat cu deosebita atentie, spatiile de stocare de la interior fiind semnificativ imbunatatite. Acestea includ doua compartimente acoperite in zona superioara a bordului si un spatiu generos de stocare cu doua suporturi pentru bauturi in consola centrala, acesta din urma fiind si el acoperit de un capac rulant inteligent.

Disponibile standard pe versiunile de top, cele sase scaune individuale pot fi rabatate complet, pot culisa, pot fi grupate in mai multe pozitii sau pot fi eliminate complet, oferindu-le clientilor un spatiu de nivelul limuzinelor sau un portbagaj maximizat.

Gama Tourneo Custom continua sa ofere configuratii interioare cu opt sau noua locuri si optiunea unui ampatament lung sau scurt. Versiunea lunga vine cu un spatiu suplimentar de stocare a bagajelor in spatele celui de-al treilea rand de scaune.