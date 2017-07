Elaphe Propulsion Technologies , firma cu sediul in Ljubljana, Slovenia, produce si testeaza motoare electrice pentru masini, modele care pot fi amplasate in roti sau pe axe.

Slovenii au construit un vehicul 100% electric pornind de la un SUV BMW X6, caruia i-au montat 4 motoare electrice, cate unul in fiecare roata. Inginerii sustin ca acesta este cel mai performant automobil cu roti dintate construit vreodata, scrie chargedevs.com.

Modelul BMW X6 modificat utilizeaza patru motoare electrice de tip L1500 montate in interiorul rotilor. Acestea ofera o putere de 590 CP si un cuplu de 6000 Nm. Acceleratia pana la 100 km/h se face in 4,9 secunde.

Motorul de tip L este cel mai puternic propulsor compact pe roti produs vreodata si are frana pe disc integrat, etriere exterioare si articulatie. Propulsorul L este dedicat SUV-urilor si autoturismelor sedan puternice.

Compania investeste foarte mult in cercetare si dezvoltare si in cresterea productiei. Recent, a primit de la Uniunea Europeana peste 1 milion de euro pentru a aduce motorul L1500 in productia de masa. Propulsorul are 147 CP si un cuplu de 1.500 Nm.

Slovenii mai au motorul electric de tip M, care poate fi amplasat tot in rotile masinilor, inclusiv pe vehicule comerciale usoare. Acesta are 23 de kg, 100 CP si un cuplu de 700 Nm.