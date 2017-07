Autostrada Pitesti-Sibiu, parte din Autostrada Bucuresti-Nadlac (A1) ar permite traficul neintrerupt pe autostrada intre Capitala si frontiera cu Ungaria, scrie News.ro.

Autostrada de circa 123 kilometri ar fi prima care ar trece muntii, facand legatura intre Muntenia si Transilvania, peste Muntii Carpati. Autostrada a suferit mai multe amanari in ultimii ani din cauza efectuarii mai multor studii asupra celor cinci variante de traseu.

In martie, CNAIR a anuntat ca a primit documentatia tehnica aferenta studiilor de fezabilitate pentru sectiunile 1 si 5 pentru a le evalua conformitatea cu normele in vigoare. Ulterior, in 26 iunie, compania de stat a finalizat documentatia pentru cele doua tronsoane, care ar trebui finalizate in patru, respectiv cinci ani.

”Pentru Sectiunea 1 cu o valoare de aproximativ 165 milioane Euro fara TVA, proiectarea va dura 12 luni iar executia lucrarilor 36 de luni. Pentru Sectiunea 5 valoarea este de aproximativ 395 milioane Euro fara TVA, durata proiectarii este de 12 luni iar perioada de executie este de 48 de luni”, se arata in comunicat. Ofertele trebui depuse in trei luni.

Lotul 1 aferent sectiunii 1, Sibiu-Boita, are o lungime de 13,2 kilometri, iar traseul autostrazii va incepe in zona localitatii Selimbar, la intersectia cu centura Sibiului. Sectiunea 5 este cuprinsa intre Curtea de Arges - Pitesti si are o lungime de 30,35 km. Traseul autostrazii va incepe in zona localitatii Curtea de Arges si va continua traseul paralel cu raul Arges pana la actuala centura a Pitestiului.