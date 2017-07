Decapotabila Mazda, MX-5, este modelul care a avut a doua cea mai mare crestere din gama japoneza in primele 6 luni, dupa Mazda3.

Romanii au comandat in prima jumatatea a anului in medie doua roadstere lunar, livrarile fiind in crestere cu 38% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Cel mai bine vandut model al producatorului japonez pe piata din Romania ramane Mazda3, cu 327 vehicule cumparate anul acesta, avand o crestere cu 65% fata de acelasi interval din 2016, cand s-au vandut 198 de unitati.

De asemenea, in luna iunie vanzarile pentru modelul Mazda3 au continuat trendul ascendent. 88 de unitati au fost comandate in Romania, ceea ce reprezinta mai mult cu 40 de procente in comparatie cu aceeasi luna din 2016.

Si Mazda CX-3 (234 unitati) a fostpe placul cumparatorilor din Romania. Primul SUV subcompact al producatorului japonez a avut in intervalul ianuarie – iunie o crestere a vanzarilor cu 16% fata de aceeasi luna din 2016.

Primele sase luni ale acestui an au adus pentru Mazda o crestere a vanzarilor in Romania cu 16% fata de aceeasi perioada din 2016, ceea ce inseamna un total de 834 de unitati comercializate, cu 114 in plus fata de anul trecut.

Cu un design complet nou la interior si la exterior, cel mai recent model al SUV-ului Mazda CX-5 lansat pe piata europeana in cadrul Salonului Auto de la Geneva in martie anul acesta, este disponibil si in Romania.