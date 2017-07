Noua generatie Ford Fiesta poate fi cumparata acum in Romania cu doua niveluri de echipare si este disponibila cu 3 motorizari pe benzina si doua diesel. Pretul de baza este de 11.900 de euro.

Noua generatie Ford Fiesta a fost prezentata oficial in luna noiembrie a anului trecut, iar productia efectiva a inceput in mai. In momentul lansarii, hatchback-ul subcompact a surprins prin aparitia celui mai puternic motor diesel din istoria modelului (120 de cai putere), dar si prin noile sisteme de siguranta si un interior cu tehnologie moderna.

Pe piata din Romania, noul Ford Fiesta este disponibil in versiunile de echipare Trend si Titanium, in timp ce variantele Vignale, Active si ST-Line nu beneficiaza inca de preturi. Potrivit listei oficiale de preturi, cea mai accesibila versiune Ford Fiesta este cea cu 3 usi, motor pe benzina de 1.1 litri si 70 de cai putere si cutie manuala cu 5 trepte, pentru care trebuie sa scoti din buzunar 11.900 de euro cu TVA.

