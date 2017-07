S-au facut, de-a lungul timpului, o multime de filme care au avut in prim plan masinile sau lumea auto. De la “Fast and Furious”, animatia “Cars” - care nu este despre noi, chiar daca ne-ar placea - la vestita broscuta “Herbie. Sunt o multime de subiecte de exploatat daca vorbim despre masini si sunt o multime de personalitati de adus in discutie daca vorbim despre Formula 1, dar iata ca urmeaza sa vedem cea mai interesanta productie de film: un documentar despre legendara echipa de Formula 1 - Echipa Williams.