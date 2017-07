Compania americana Raytheon, unul dintre contractorii din contractul Romaniei de achizitie a rachetelor Patriot din Statele Unite, ar putea obtine un profit de aproape 500 de milioane de dolari din tranzactie, potrivit site-ului The Motley Fool.

Agentia pentru Cooperare in Domeniul Apararii si Securitatii (DSCA) a informat saptamana trecuta Congresul american despre mai multe contracte de vanzare de armament, intre care si unul de 3,9 miliarde de dolari de vanzare de sisteme de rachete Patriot Romaniei, potrivit News.ro. Astfel, Romania ar urma sa cumpere 28 de statii de lansare M903 de la Raytheon, cu sisteme radar si de control, 56 de rachete Patriot MIM-104E Guidance Enhanced Missile-TBM (GEM-T) de la Raytheon si 168 de rachete Patriot Advanced Capabilty-3 (PAC-3) fabricate de Lockheed Martin.

Contractul va include astfel 28 de lansatoare si cate opt rachete pentru fiecare. DSCA a explicat ca rachetele Patriot vor imbunatati securitatea unui aliat din NATO, vor combate riscurile regionale si vor proteja regiunea de agresiuni. Agentia nu a mentionat de unde ar proveni pericolele si agresiunile, dar la dreapta hartii se afla Rusia, care a invadat doua state prietene ale NATO in ultimul deceniu si ar putea dori mai mult, noteaza site-ul The Motley Fool, care adauga ca istoria recenta de agresiuni ale Rusiei in regiune explica de ce Romania vrea sa cumpere sistemele Patriot.

La un cost de circa 3 milioane de doalri fiecare, rachetele formeaza cea mai mica parte a acordului, respectiv 672 de milioane de dolari din pretul total de vanzare. Cea mai mare parte a vanzarii, cand va fi finalizata (Congresul nu a respins niciodata un contract de vanzare de armament propus de DSCA) va fi formata din sistemele de lansare, statiile de control si radar, care sunt construite de Raytheon.

Astfel, in timp de DSCA a numit Raytheon si Lockheed Martin drept contractori principali, este probabil ca Raytheon sa incaseze cea mai mare parte a veniturilor, de pana la 3,4 milairde de dolari dintr-un total de 3,89 miliarde de dolari. La o marja de profit operational de 14,3% pe care Raytheon o obtine din astfel de acorduri, potrivit S&P Global Market Intelligence, asta inseamna un profit de 485 de milioane de dolari pentru aceasta companie .

Departamentul de Stat al SUA a aprobat posibila vanzare a sistemului defensiv de rachete Patriot catre Romania, inclusiv suport tehnic si echipamente, costul estimativ fiind de 3,9 miliarde de dolari. Congresul SUA a fost notificat in legatura cu aceasta posibila tranzactie in data de 10 iulie. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca achizitionarea rachetelor Patriot se face pentru ca Romania sa aiba o armata dotata mai bine si mai eficient, in scop defensiv, si pentru a garanta securitatea romanilor.

Sursa foto: VanderWolf Images / Shutterstock